美股動盪是風險 Fed克里夫蘭總裁：但我仍看好經濟成長

近期美股波動劇烈，恐慌情緒不斷蔓延；對此，聯準會 (Fed) 克里夫蘭分行總裁 Loretta Mester 今 (26) 日表示，股市動盪已對經濟前景構成風險，但她仍看好美國經濟成長。

稍早，美國公布第 3 季國內生產毛額 (GDP)，年增 3.5%，高於市場預期 (3.3%)。

Mester 週五接受 CNBC 採訪時指出，美股波動劇烈，引發高度關注，「我們也在持續觀察，這是經濟前景的風險。」

不過，Mester 強調，美國經濟成長幅度，仍將超出她的預期。

這並非 Mester 首度表達對經濟前景的樂觀看法，今年 8 月下旬，她在接受媒體訪問時便指出，經濟刺激計畫和減稅政策，將帶動 GDP 成長，「經濟成長幅度，超出我的預期。」

當時，Mester 預估，2018 全年 GDP，約為 2.75% 至 3.0%。

Mester 曾言，若美國經濟成長優於預期，升息步調或許會加快；然而，若通膨率升勢趨緩，升息步調將隨之放慢。

2018 年以來，Fed 已 3 度升息，市場預期，12 月將 4 度升息。

美國總統川普日前再度抨擊 Fed 主席鮑爾，稱鮑爾「喜歡升息」，恐威脅美國經濟成長，「每次我們做了很棒的事，他就升息。」