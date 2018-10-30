野村：當心聯準會流動性「驟然收緊」 年底如何結尾就看這周！

周一美股集體高開，午盤後直線轉跌，保持了本月大幅震盪的態勢。野村證券跨資產研究主管 Charlie McElligott 認為，本周不僅是 10 月交易的結尾，也會直接決定美股年底反彈是否存在。

他在研報中指出，本周將是美股「破立關口」（make or break），最大的看跌驅動力源於流動性大幅收緊，導致對金融狀況的「趨緊恐慌」發作：

「今年底美股如何結尾，更可能取決於本周發生了什麼，如果本周成功回漲，年底前的「聖誕反彈」行情就有望出現；如果本周沒有收漲，希望讀者朋友不要是最後一個離場的人。」

對全球最重要的三大西方世界「央媽」來說，10 月是「量化緊縮」程序開啟的重要里程碑。

自 2017 年 10 月開啟縮表以來，聯準會逐月減少到期債券的再投資。按照程序安排，今年 10 月是開啟縮表的第 12 個月，本月的「量化緊縮」規模將達到月度 500 億美元峰值。

同時，歐洲央行本月也將 QE 購債規模減半，仍預計年底購債徹底結束。日本央行據稱將在數年大舉買入公債後考慮調整購債操作，不僅增加購買前公債在市場流通的時間，甚至考慮降低購買中長期日本公債的頻率。這些都是導致全球金融狀況收緊的核心變量。

（上圖來自金融部落格 Zerohedge）

研報還援引了彭博社統計的美國、歐盟和亞太（除日本）等主要全球金融狀況指數，由於股市波動性走高、美元走強、更高的貨幣市場利率帶動信用利差溫和走闊，以及各大央行集體收緊貨幣狀況，全球金融狀況指數已經創 2016 年 6 月以來最趨緊的狀態。

（上圖來自金融部落格 Zerohedge）

高盛和德銀等知名投行都預計，隨著三季報陸續出爐，已有近半的美股上市公司跨過了股票庫藏股靜默期。他們認為，這意味著本輪 9 年牛市美股上漲的最大推手即將回歸，美股在經曆本月的寒冬後，春天或許不遠了：

德銀計算顯示，截至上周，在已經度過庫藏股靜默期的上市公司中，季度平均庫藏股金額已達 500 億美元，到本周末這一數字將飆升至 1100 億美元，到下周末還將升至 1450 億美元。

McElligott 卻認為，本周美股市場的表現將取決於公司庫藏股和央行收緊流動性之間的「拉鋸戰」。如果庫藏股「戰敗」、央行「量化緊縮」邏輯勝出，代表投資者逢低買入的抄底模式再度失敗：

如果美股不能在接下來的兩周內成功築底，投資者很可能提前進入「周期結束」的心理並實現自我強化，再結合各種規避風險的量化程序「推波助瀾」，之前的「趁低買入」（buy the dip）交易模式將被「逢高賣出」（sell the bounce）所替代。

不過他提醒稱，本周五（11 月 2 日）將發布美國 10 月非農就業，可能成為美股的轉機。9 月前值為新增就業 13.4 萬人，MarketWatch 統計的市場中位數預期是 10 月新增 20.2 萬，失業率維持在 47 年新低 3.7%。美國經濟增長這一美股的積極催化劑可能得以恢復，參與對抗量化緊縮，進而伴隨中期選舉年和技術性超跌反彈，為美股再爭取 1-3 個月的短暫反彈窗口期。

與以往不同的是，不管結尾表現如何，今年 10 月已經改變了市場的四大估值邏輯：