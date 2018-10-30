美銀美林：人民幣走跌 恐損害iPhone在中國銷售

美銀美林分析師認為，中國經濟放緩將對蘋果 (AAPL-US) 造成傷害，此外人民幣兌美元走跌，將使 iPhone 在中國變得較昂貴，恐影響智慧型手機的銷售，因此下修蘋果的目標價格。

美元兌離岸人民幣 30 日上午 10 時許暫報 6.9713，從 3 月初以來約走升近 10%。美銀美林分析師 Wamsi Mohan 指出，人民幣的大幅走跌，使 iPhone 在中國變得較昂貴，銷售在近期將較疲弱。

美元兌離岸人民幣走勢

Mohan 指出，在 2016 年美元兌人民幣大幅上漲時，iPhone 銷量年減 20%。蘋果截至 6 月 30 日的第 3 財季財報顯示，中國的銷售額佔蘋果營收 18%。

有鑑於若 iPhone 銷售在中國放緩，將大幅影響營收，Mohan 蘋果的目標價格從每股 256 美元下調至 235 美元，週一 (29 日) 蘋果股價下跌 1.88%，收於 212.24 美元。

蘋果股價日線走勢圖

Mohan 將今年第 4 季全球 iPhone 銷量預測從 7700 萬台下修至 7300 萬台。儘管他對蘋果近期持較謹慎看法，但蘋果的服務業務增長、庫藏股回購計畫以及股息發放皆為正面因素，他重申對蘋果的買入評級。

iPhone XR 銷售預測



蘋果上週五 (26 日) 開始銷售價格較低的 iPhone XR，定價為 749 美元，各家分析師對於 iPhone XR 銷售有著兩極的看法。

Cowan 的分析師 Karl Ackerman 與 Matthew Ramsey 進行供應鏈分析，指出儘管顯示面板出貨有些問題，但 iPhone XR 應可佔今年 iPhone 總銷售的一半。

蘋果知名分析師郭明錤看好換機潮的需求，iPhone XR 初步預估出貨量從 3300 萬台到 3500 萬台，但有望上調至 3600 萬台至 3800 萬台左右。

證券公司 Rosenblatt Securities 看法較負面，該公司分析師在追蹤零售渠道的銷售數據後，認為 iPhone XR 的銷售量將低於他們原先的預期，且銷售額將弱於 XS/ XS Max 的銷售額。

Rosenblatt 預計 iPhone XR 的全球首週末銷量將達到約 900 萬台，比 XS / XS Max 的首週末銷量少 100 萬台。此外，該公司下修第 4 季的 iPhone 出貨量，最新出貨預期為 7600 萬台至 7700 萬台。