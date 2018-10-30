〈美期中選舉〉選舉當前如何扭轉美股跌勢？分析師列5大轉機

美國股市的無情下跌開始，早已讓很多人想要知道該如何扭轉局面。

再過一週之後，美國期中選舉就即將進行投票，而選舉的不確定性早已開始引發美股市場關注。投資人想知道放鬆管制、減稅和親商政策的時代，是否可能在下屆國會中繼續維持政策方向或縮減政策力道。

市場人士分析，美股通常會在期中選舉後反彈，第三季企業獲利強勁，這應該讓投資人感到安慰。但企業主管們仍對強勢美元和關稅對獲利率的影響表示擔憂。週一 (29 日) 美媒更傳出，川普政府可能再度升高對中國的關稅壓力，對其幾乎所有進口產品加徵關稅，導致週一 (29 日) 道瓊指數再度重挫 245 點。

而以下幾個或許是可以扭轉股市跌勢的轉機：

1. 聯準會 (Fed)

市場上所有目光都集中在 Jerome Powell 主席領導的聯準會 (Fed) 身上，Fed 必須在 12 月決定是否今年第 4 次提高基準利率，或者停止升息。在經濟擴張期間，Fed 一直在升息以控制通膨。

但 Powell 今年的升息已一再受到美國總統川普的批評。

2. 期中選舉

投資機構 Channel Capital Management 總經理 Doug Roberts 表示，股市大跌的根源可以歸結為兩個問題：1.Fed、2. 期中選舉

「這真的與 Fed 和選舉有關。」他強調，「股市轉機的關鍵將是期中選舉。因為起碼在選舉結束之後，選舉結果能為市場帶來一些確定性。」

道瓊指數週一 (29 日) 再度出現重挫 245 點，道瓊指數連續性的下殺，這在幾週前創下歷史新高時簡直難以想像。本次美股賣盤可謂是全面性的，標準普爾 500 指數、羅素 2000 指數、科技股為主那斯達克指數皆是同步出現重挫。

3. 庫藏股買回

美股企業的庫藏股計劃確實可以提振股價，但鑒於今年美股庫藏股已準備創下歷史新高的 1 兆美元，未來的庫藏股力道可能已不會再如今年般強勁，故許多人認為，Fed 至少仍在短期內掌握著市場走向。

4. 企業財測

TDAmeritrade 首席市場策略師 J·J Kinahan 表示，企業主管對未來前景的財測需要作出更多闡述，「繼續損害股市的事件之一就是糟糕的財測。」

J·J Kinahan 說，「這些 CEO 們無法確定公司前景。」

5. 降低對中國的期望

關稅是另一個不確定因素。

自川普政府開始對各種貿易夥伴的進口產品加徵關稅以來，股市變得更加不穩定，特別是在與中國的衝突中，美國所有努力迫使中國坐上談判桌的威脅和報復，自今年春天以來一直在加劇，而且似乎沒有盡頭。

Cresset Wealth Advisors 投資長 Jack Ablin 表示，中國經濟正在降溫，這可能意味著需要全面降低美國的經濟展望預估。

「我們不能繼續生活在經濟長久繁榮的夢想中。」他說，「這個全球第二大經濟體正在放緩，雖然目前尚未有經濟衰退的可能，但還是得降低經濟預估值。」