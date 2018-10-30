美股盤後 – 美中新關稅恐懼再起　敏感股波音領跌　道瓊大漲後重挫近250點

《彭博社》報導傳出，下月 G20 川習會若未能緩解貿易緊張局勢，美國準備在 12 月初宣布，對所有剩餘的中國進口美國產品加徵新的關稅，消息傳來美股四大指數全面下挫，科技股領跌，台股 ADR 漲跌互見，而汽車股受益於中國汽車購置稅減半消息走揚。

週一 (29 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 245.39 點，或 0.99%，收 24442.92 點。

那斯達克指數下跌 116.92 點，或 1.63%，收 7050.29 點。

S&P 500 指數下跌 17.44 點，或 0.66%，收 2641.25 點。

費城半導體指數下跌 12.85 點，或 1.11%，收 1140.15 點。

中美貿易新關稅將再起恐慌蔓延，美股四大指數應聲下挫，道瓊盤中翻黑，抹除早盤漲幅 352 點，一度重跌超過 350 點，創 8 個月盤中最大逆轉行情；那斯達克指數走跌 1.63%，創自 5 月以來最低點；S&P500 自單日高點下跌 11%，然後在尾盤最後 15 分轉跌 0.66%。

美中新關稅恐懼再起，貿易敏感股波音領跌。(圖：AFP)

關稅貿易敏感股如波音 (BA-US)，因中國營收占總營收比重相當高，股價慘跌超過 6.5%，今年股價下跌近 10%。

科技股板塊淪陷，亞馬遜 (AMZN-US) 領跌 6.33%；Netflix (NFLX-US) 重跌 5%；Alphabet (GOOGL-US) 走跌 4.52%；臉書 (FB-US) 下跌 2.26%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.88%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.91%。蘋果與臉書將於本週公布財報。



近期市場看衰記憶體晶片後市影響，半導體類股 Nvidia (NVDA-US) 下跌 6.39%；AMD (AMD-US) 下跌 4.42%；美光 (MU-US) 下跌 2.09%；Intel (INTC-US) 下跌 0.63%。

藍色巨人 IBM 以溢價 63% 購買全球最大的 Linux 系統廠商紅帽 (Red Hat)，但 IBM (IBM-US) 豪擲溢價購買紅帽導致資金告急，宣布庫藏股計畫暫停，引發市場疑慮，IBM (IBM-US) 走跌 4.13%，以每股 119.64 美元作收，紅帽 (RHT-US) 股價則飆漲 45.38%。

台股 ADR 漲跌互見，友達 ADR (AUO-US) 上漲 2.68%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.09%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.71%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.93%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.54%。

中概股 (BAT) 全面下挫，中國科技公司阿里巴巴 ADR (BABA-US) 慘跌 6.64%；百度 ADR (BIDU-US) 下跌 3.59%；和騰訊 ADR (TCEHY-US) 下跌 2.92%。

週一市場傳出中國考慮將汽車購置稅減半，激勵汽車類股大漲。福特 (F-US) 大漲 3.34%；通用汽車 (GM-US) 上揚 1.47%；特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1,19%。

銀行股，摩根大通 (JPM-US) 股價上漲 1.40%；花旗 (C-US) 上漲 0.31%、美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.83%。

華爾街分析

美中新關稅恐懼再起，獨立顧問聯盟 (Independent Advisor Alliance) 投資長 Chris Zaccarelli 表示：「整個 10 月，市場上都彌漫著這種悲觀情緒。與中國的貿易戰是最大的威脅之一。任何對此事件的的前哨提醒只會招來更多的悲觀情緒。對所有恐懼的擔憂中，人們最不願相信的就是經濟會繼續保持強勁。」

富國銀行分析師 Christopher Harvey 指出：「這種絕望的氣氛並不是那麼微弱，加上沒有市場催化劑，聯準會 (Fed) 的行動將使市場崩潰，貿易情況只會變得更糟。」

而 BB Capital Partners 研究主管 Mike Bailey 表示：「我認為這是一個傳統的科技重挫。投資者正在重新評估明年的成長前景，包括 IBM 和紅帽 (Red Hat) 收購案以及更多關稅。」

技術面來看，The Financial Enhancement Group 投資組合經理 Andrew Thrasher 表示：「我們很可能會再看到重新測試的低點，不太可能出現 10 月大家期望的 V 型反轉」

V 型反轉即指在股巿大跌之際，股價未經橫向整理打底的階段，隨即立刻強力彈升，但 Thrasher 表示：「現在並非如此，股市參與度漸漸流失，最終賣壓齊出，促使股票全面走跌。」