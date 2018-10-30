警報！傳G20川習會若未能舒緩貿易戰　新一輪關稅瞄準所有剩餘中國進口商品

《彭博社》週二 (30 日) 報導引述三名消息人士表示，11 月阿根廷 G20 峰會美國總統川普和中國國家主席習近平將進行會唔，若屆時未能緩解貿易戰緊張局勢，美國準備在 12 月初宣布，對所有剩餘的中國進口美國產品加徵新的關稅。

截自目前，美國已對中國價值 2500 億美元的進口貨物課徵關稅，而中國已對美國價值 1100 億美元的進口商品加徵報復性關稅。

中美貿易關稅表

第一波 7/6 中美互祭 340 億美元商品加徵關稅 25% (第一回)

第一波 8/23 中美互祭 160 億美元商品加徵關稅 25% (第二回)

第二波 9/24 美對中 2000 億美元商品加徵關稅 10% ，明年將調高 25%；中對美 600 億美元商品加徵關稅 5%-10%

第三波 明年 2 月初 傳若 G20 川習會未能緩解中美貿易戰局勢，美國將對所有剩餘中國輸美商品加徵關稅

若美國 12 月初公布第三波新關稅清單，意味將要經過 60 天的公眾意見徵詢期，最可能的生效日期將會與中國農曆新年假期 (2 月初) 相吻合。

該報導提到，根據兩位消息人士的說法，這份加徵的關稅名單將適用於前幾輪關稅尚未涵蓋的進口商品，按去年進口資料顯示價值上看 2570 億美元。

9 月 24 日美對中加徵的關稅清單中，豁免了 Apple Watch、Air Pod、無線耳機、嬰幼兒用品、稀土和稀有金屬，這些都可能在年底再度列入第三波新關稅清單中。

該消息發布後美股應聲下挫，道瓊抹除漲幅 352 點，重跌超過 350 點，S&P500 由高轉低，下跌 0.5%，那斯達克指數走跌 1.5%。

關稅貿易敏感股如波音 (BA-US)，因中國營收占總營收比重相當高，故年底美國可能再度加發關稅的影響，股價重跌超過 5.5%。

截稿前，川普政府沒有立即回應評論請求。