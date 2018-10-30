買家賣家兩樣情！IBM溢價收購紅帽後股價失利 紅帽暴漲近45%

藍色巨人 IBM 以溢價 63% 購買全球最大的 Linux 系統廠商紅帽 (Red Hat)，此交易金額高達 340 億美元，締造了科技史上第三大收購案，預料將推助 IBM 與亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 角逐雲端霸主的地位。

然而，買家賣家股價卻兩樣情！IBM (IBM-US) 豪擲溢價購買紅帽導致資金告急，宣布庫藏股計畫暫停，引發市場疑慮，股價開低走低，截稿前下跌近 3%，反之紅帽 (RHT-US) 盤前股價大漲近 50%，開盤後亦延續漲勢，一路飆漲了近 45%。

IBM 收購紅帽消息傳出後，激勵紅帽股價飆漲近 45%。

IBM 執行長羅梅蒂 (Ginni Rometty) 週一 (29 日) 堅稱，併購紅帽支付的溢價超過 60% 是「合理的價格」。

羅梅蒂解釋：「我不認為全球都意識到 Linux 是最佳平台，這能提升整個 IBM。對我們來說，重要的是重設雲端願景，IBM 的目標是成為感知與雲端運算公司。」

IBM 雲端計算基礎架構業務一直持續在追趕亞馬遜和微軟，IBM 將以現金購買紅帽的所有股票，支付大約 340 億美元，這比紅帽股票週五 (26 日) 收盤價每股 116.68 美元高約 63%。

羅梅蒂稱溢價是一個公平交易，並誇讚紅帽執行長 Jim Whitehurst 已建立一家「高度成長」與「高度利潤」的偉大公司。

而為了維持槓桿率，IBM 將暫停 2020 年和 2021 年的庫藏股計畫，羅梅蒂稱此舉措是對債務做出的謹慎決定，而且 IBM 不會影響到股利。

紅帽執行長 Jim Whitehurst 稱收購案完成後，紅帽將作為一個獨立部門加入 IBM 混和雲團隊，Whitehurst 將加入 IBM 高級管理團隊向羅梅蒂匯報。