經濟部公布 9月工業生產指數111.42 月減1.11% 年增1.54%

經濟部今日公布，107 年 9 月工業生產指數 111.42，較上月減少 1.11%，其中製造業減少 0.72%；經季節調整後，工業生產增加 2.25%，製造業增加 2.73%。與上年同月比較，工業生產增加 1.54%，其中製造業增加 2.00%，礦業及土石採取業減少 9.97%，電力及燃氣供應業減少 3.09%，用水供應業減少 0.25%。與上季及上年同季比較，107 年第三季工業生產指數 111.12，較上季增加 3.25%，其中製造業增加 3.00%；與上年同季比較，工業生產增加 2.39%，其中製造業增加 2.91%。累計 1-9 月與上年同期比較，工業生產增加 3.83%，其中製造業增加 4.12%。經濟部表示，9 月份製造業生產指數 111.79，較上年同月增加 2.00%，為連續第 27 個月正成長 (扣除農曆春節因素)；綜計第 3 季製造業生產指數 111.09，創歷年單季新高紀錄，與上年同季比較增加 2.91%，延續 105 年第三季以來連續 9 季正成長；累計今年 1 至 9 月製造業生產較上年同期增加 4.12%。



按主要行業別觀察，電子零組件業年增 5.01% 為主要貢獻來源，主因國際品牌手持行動裝置新品接連上市，挹注 DRAM、晶圓代工、IC 測試等生產活絡，致積體電路業年增 8.85%，惟液晶面板及其組件業因中小尺寸手機面板需求走弱，年減 1.30%；電腦電子產品及光學製品業年增 8.18%，主因廠商擴充產能，加上消費性電子產品進入銷售旺季，帶動固態硬碟、電腦設備零件、光纖傳輸裝置等生產明顯擴增，惟 NB 及行動裝置鏡頭減產，抵銷部分增幅；化學原材料業、基本金屬業因廠商擴增產能，加以上年同月比較基數低，致分別年增 5.76% 及 4.14%；汽車及其零件業則因進口車搶占國內市場及外銷需求減少，致年減 10.36%。



展望未來，第四季為全球之銷售旺季，各國際品牌大廠亦陸續推出消費電子新品，加上新興科技應用持續增溫，可望挹注我國資訊電子產業生產動能，預期 10 月份製造業生產年增率可望維持成長走勢，惟仍需關注美中貿易摩擦升溫對我國產業之影響。



依據調查，製造業者認為 107 年 10 月生產量將較 9 月增加之廠商家數占 10.5%，持平者占 72.7%，減少者占 16.8%，以家數計算之製造業生產動向指數為 46.9，按產值計算之動向指數為 50.2，預期 10 月生產指數將較 9 月增加。