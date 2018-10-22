經濟部公布 9月外銷訂單478.6億美元 創歷年同月新高 月增9.6%

經濟部今日公布，9 月外銷訂單 478.6 億美元，為歷年同月新高，較上月增加 41.8 億美元或增 9.6%，經季節調整增 0.7%，與上年同月比較，外銷訂單增加 19.4 億美元或增 4.2%，按新台幣計算增 6.3%，按季比較，第三季外銷訂單 1,333.3 億美元，為歷年同季新高，較上季增加 128.0 億美元或增 10.6%；較上年同季增加 79.1 億美元或增 6.3%，累計前 3 季，季外銷訂單 3,717.7 億美元，為歷年同期新高，較上年同期增加 227.3 億美元或增 6.5%。經濟部表示，9 月外銷訂單金額 478.6 億美元，為歷年同月新高，較上月增 9.6%，較上年同月增 4.2%。第 3 季 1,333.3 億美元，為歷年同季新高，年增 6.3%，累計前 3 季 3,717.7 億美元，為歷年同期新高，年增 6.5%。



由於國際品牌智慧型手機及穿戴裝置新品上市，致資訊通信產品訂單為歷年單月新高，年增 6.2%；電子產品亦因智慧型手機新品推出及新興科技應用續增，抵銷虛擬貨幣需求疲弱之影響，致接單金額為歷年單月新高，年增 10.2%；光學器材之大尺寸面板需求略升，價格連續三個月上揚，惟仍低於上年同月，加上中小尺寸面板需求轉弱，致年減 10.8%。



傳統貨品中，化學品因石化產品價格續居高檔，加上聚酯原料上游需求增加，年增 14.8%，表現較佳；基本金屬因部分國家課徵關稅及反傾銷稅影響，客戶下單轉趨保守，僅年增 1.1%；塑橡膠製品因部分塑化製品價格下滑，需求減少，加上部分業者上年同月接獲大單，基數較高，致年減 3.6%；機械受美中貿易摩擦影響，中國大陸客戶轉趨觀望，訂單減少，致年減 5.3%。



展望未來，第四季為全球之年終銷售旺季，各品牌手持行動裝置及電腦新品陸續上市，加上高效能運算、人工智慧、物聯網、車用電子等新興應用持續擴展，推升電子產品及資訊通信產品接單進入年度高峰；惟受美中貿易紛爭不斷，及國際間保護主義氛圍彌漫，傳統貨品接單轉趨保守觀望，短期間恐約制成長動能。



據外銷訂單受查廠商對 10 月接單看法，預期接單將較 9 月增加之廠商家數占 19.6%，持平者占 56.3%，而減少者占 24.1%，按家數計算之動向指數為 47.8；按接單金額計算之動向指數則為 54.3，預期 10 月整體外銷訂單金額將較 9 月增加，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為 56.0、51.0 及 49.6。