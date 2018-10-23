天正國際Q3純益季增45% 單季EPS 3.35元 前三季EPS 6.77元

天正國際 (6654-TW) 今日公告自結第三季財報，單季稅後純益 9152 萬元，季增 45.4%，每股純益 3.35 元，單季獲利直逼上半年，累計前三季稅後純益 1.84 億元，每股純益 6.77 元；法人預估，隨被動元件機台出貨暢旺，今年業績可望續創高，而明年在半導體設備帶動下，業績將有雙位數年增表現。

天正國際第三季營收 4.05 億元，季增 25.4%、毛利率 37.47%，季增 2.36 個百分點，營益率 32.12%，季增 4.62 個百分點，稅後純益 9152 萬元，季增 45.4%，每股純益 3.35 元。

天正國際前三季營收 9.2 億元，毛利率 34.22%，營益率 27.21%，稅後純益 1.84 億元，每股純益 6.77 元。

天正今日以承銷價 73.6 元掛牌上櫃，但上櫃首日受大盤拖累，蜜月行情失色，股價震盪，終場僅小漲 0.68%，以 74.1 元作收，公司也於下午公告第三季自結財報。

天正國際今年設備出貨上看千台，可望推升業績續創高，其中電容測包機估出貨達 100 台，電阻測包機則是 600-700 台，電感測包機約 50 台，還有 LED 設備等其他機台。