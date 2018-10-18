〈鉅亨觀點〉LIBOR狂牛衝10年高！美元荒直撞高收債市場？

週三 (17 日) 全球美元借貸成本的定價基準利率 LIBOR，再度刷新了 10 年來的新高水平，週三 (17 日) LIBOR 報 2.4496%，是創下了自 2008 年 11 月以來的新高水平，顯示了當前金融市場「美元荒」的壓力，再度出現升溫。

3 個月期 LIBOR 利率走勢圖 圖片來源：Fred

LIBOR 為什麼這麼重要？

LIBOR 名為倫敦銀行同業拆款利率，更精確的定義是為歐洲美元 (境外美元) 之拆款利率，即國際大型銀行彼此之間的拆款利率，為衡量國際銀行間借貸利率水準的關鍵指標。

目前美國市場估計高達 160 兆美元的貸款規模，以 LIBOR 作為貸款定價的基準利率，如房貸市場和公司債市場；另外再加上歐洲和亞洲，估計全球共約有 350 兆美元的信貸市場，皆與 LIBOR 相互掛鉤。

高收益債市場將首當其衝？

伴隨著美國聯準會 (Fed) 持續性地執行「縮表政策」，以及 Fed 升息循環所推升，作為全球融資利率指標的 LIBOR 也是自 2015 年底以來一路走高，而 LIBOR 創下 10 年高點之壓力，恐怕對全球仰賴發債「借新還舊」的殭屍企業，構成一定的違約風險。

而在 LIBOR 利率高漲的環境之下，新興市場、能源業等主流發行高收益債之發債端，估計勢將成為 LIBOR 大幅揚升首當其衝之受害者。

如下圖所示，下圖紅線 3 個月期 LIBOR 利率，藍線則為高收債與美債選擇權調整利差 (代表高收債之價格，向下則代表高收債價格越昂貴)，圖中可以清晰發現，每當 LIBOR 出現大劇烈走高之後，隨後高收債價格即出現一輪大跌，反之每當 LIBOR 受惠 Fed 貨幣政策寬鬆而走低，高收債價格即一路上漲。

藍：高收債與美債選擇權調整利差 紅：3 個月期 LIBOR 走勢圖 圖片來源：Fred

LIBOR 升勢不減！

據 Fed 週三 (17 日) 釋出的 9 月份利率會議紀要顯示，Fed 每一位官員都在 9 月會議上支持升息，並且同意進一步將基準利率向上提高，目前據 CME 聯邦基金利率期貨價格暗示，Fed 12 月再次升息之機率是高達了 79.7%。

在 Fed 升息持續的壓力之下，估計 LIBOR 也將繼續攀高，週三 (17 日) LIBOR 以 2.4496% 作收，市場主流意見如摩根大通 (JPMorgan Chase & Co) 即預期，明年第一季 LIBOR 就將上看 3.1% 至 3.25% 之間。