海底撈價格穩定期結束股價或承壓 祖克伯竟遭大股東逼宮

• 海底撈綠鞋期結束 股價或承壓

海底撈 / 周二漲幅：-0.11%/ 報 17.64 / 距上市後高點：-10%/ 距 IPO 價格 - 6%

海底撈穩定價格期於 10 月 17 日，今日是結束穩定期之後首個交易日。

此前 42°C 公司日報關注到，美團綠鞋期過後的首個交易日股價大跌 6.49%，沽空比率從上周五的 34.3% 大幅飆升至 56.9%。

海底撈上市首日沖高之後，波動逐步收窄，穩定價格期結束，海底撈股價或將承壓。

• 祖克伯遭股東逼宮

Facebook / 周三收盤：0.4% 報收：159.42 / 距年內高點：-27%/ 距本月低點：+7%

包括紐約市養老金在內的投資 Facebook 的多個公共基金表示，支持此前 Trillium 提交的股東提案，要求將祖克伯從董事長職位上撤下。

Facebook 股價此前回踩年初低點支撐後，處於逐步反彈態勢。

指數漲跌

道瓊斯 / 周三收盤：-0.36%/ 報收：25706.88 / 距年內高點：-5%/ 距本月低點 + 3%

標普 500 / 周三收盤：-0.03%/ 報收：2809.21 / 距年內高點：-4%/ 距本月低點 + 4%

那斯達克 / 周三收盤：-0.04%/ 報收：7642.70 / 距年內高點：-6%/ 距本月低點 + 5%

交易機會

• 特斯拉高管離職 股價高開低走

特斯拉 / 周三漲幅：-1.74%/ 周二報收：271.78 / 距年內高點：-30%/ 距本月低點上漲 10%

10 月 17 日晚間消息，特斯拉負責製造業務的副總裁吉爾伯特 · 帕辛（Gilbert Passin）已經離職。根據其 LinkedIn 頁面資訊顯示，帕辛已在特斯拉工作近 9 年時間。剛擺平了美國證券交易委員會（SEC）的訴訟案，如今又有一名高管離職，至此，特斯拉今年已有 40 多名高管離開公司。

昨日 42°C 晚報提到，特斯拉上海超級工廠在臨港地區實質落地。盤前收高，但開盤之後卻高開低走，上方 320 元一線存在較大壓力。

• 財報亮眼 奈飛盤中股價大漲

奈飛 / 周三漲幅：+5.38%/ 周二報收：271.78 / 距年內高點：-14%/ 距本月低點上漲 15%

此前 42°C 晚報提到奈飛發布亮眼財報，周三盤前，奈飛維持超 10% 的漲幅。在第二季新增用戶大幅下滑之後，奈飛用一份強勁的財務報告打消了市場的憂慮。

Raymond James 和 Imperial Capital 在奈飛發布財報之後，均維持奈飛評級為跑贏大盤。

奈飛股價高開低走，成交額 119 億美元，上方 380 元壓力較大。

• 騰訊三季報營收預期遭安信調低 4%

騰訊 / 周二漲幅：-0.5%/ 報 281.4 / 距年內高點：-41%/ 距本月低點上漲 6%

安信證券報告認為，預計騰訊第第三季收入年增率增加 19.5% 至 779.5 億元，比彭博預期低 4%，主要由廣告和其他業務增長驅動。

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