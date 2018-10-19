末日博士Kaufman：債務激增和企業「大到不能倒」 正帶來更高風險

被譽為「末日博士」的華爾街資深分析師考夫曼 (Henry Kaufman) 在週三 (17 日) 晚間的演講表示，在金融危機之後，由於鼓勵更多的債務和超大型企業的集中增加，事實上可能為金融體系的穩定帶來更高的風險。

Kaufman 重申了先前的評論，他認為證券化等金融創新刺激了債務激增，其中很大一部分是出於投機目的，最終導致信貸數量激增，質量卻下降。

Kaufman 認為，與其他產業一樣，全球化和科技也改變了金融市場，尤其是監管的放寬從根本上改變了金融世界的結構，在過去，商業銀行和投資銀行與政府設定的利率上限壁壘分明，但如今監管力道並不足以平衡企業家精神和信託責任。

更重要的是，Kaufman 表示，主導市場、投資銀行業務和資金管理的金融巨頭企業集中度是最大的威脅，且這些企業「大到不能倒」，但在貨幣寬鬆期間可以自由發展。而在財政壓力期間，負擔則落在較小的機構上，導致更加集中。

Kaufman 也認為，聯準會 (Fed) 正鼓勵投機性債務的累積。

通過貨幣調節，Fed 縮減高質量和低質量債券之間的利差來鼓勵企業槓桿。隨著公司借入以增加股息、回購股票或進行併購，投資級債券發行已轉移到低質量範圍，甚至因為有高額利潤可圖，華爾街也渴望他們的客戶做這樣的交易。

信貸質量惡化、財務集中度高、和「難以捉摸」的市場性，皆強化了 Fed 在市場功能失調時作為最後借款人的角色與功能，這導致 Fed「比以往任何時候都更加貪圖金融市場，害怕金融市場潰堤」Kaufman 表示。

在這樣的情況下，市場和經濟更加依賴於中央銀行的流動性。Kaufman 認為，這些問題需要一種新的經濟思維方式，並表明自由市場經濟應優於重商主義，能為經濟市場帶來更多優勢。