投資AI 「指數化主題ETF」簡單又有效

AI 浪潮來襲，政府也張開雙手迎接第四次工業革命，將 2017 年訂為台灣 AI 元年、2018 年作為台灣 AI 實踐年，企圖延續資訊科技之島的美名。

從投資的角度來說，AI 絕對是現在與未來必備的投資產業，不論是投資 AI 相關的股票或基金或 ETF，均為投資 AI 的方式，但 AI 產業與傳統產業不一樣，投資邏輯也必須不同，主題式投資將是較適合的 AI 投資策略。

國泰投信 ETF 團隊資深經理鄭立誠指出，AI 屬於新創產業，一般人不容易了解，因為 AI 橫跨眾多產業類別，無法用傳統方法進行產業歸類，也不完全適合以市值加權方式來挑選，因為許多新創產業尚未有過去成就可以評價，就像是未打磨的鑽石一樣，在尚未加工時，誰也無法一眼看出其價值，又如同十年前的 Google，埋沒在新興科技電子股中，誰能料到今日的成就。因此，投資 AI 不能像過去一樣選產業或選市場，而是採取「指數化主題投資」方法，充分佈局且避免過度重押會是較簡單又有效率的方法。

AI 及機器人產業的應用遍布各行各業，包括智慧硬體、零售、安防、金融、製造業、物流、智慧家居、教育、醫療、汽車等。舉例以個人和家庭應用來說，如一般生活應用的地板清潔機器人、寓教於樂機器人，到未來高度複雜的支持老年人的輔助機器人等；專業應用中的機器人則已經在農業、外科、物流或公共關係等領域運用。所以人工智慧概念遍佈各行各業，若僅以過往挑選科技基金的做法，則可能錯失 AI 在金融、醫療、汽車等領域的商機。

再例如，目前在全球發揮重要作用的服務型機器人的製造商來說，提供服務機器人的 700 家註冊公司中，約有 290 家來自歐洲、北美約 240 家、亞洲約 130 家，因此，投資 AI 產業，也不能依市場區分，全球都有值得投資的 AI 公司。

AI 與機器人趨勢相輔相成，缺一不可

國泰 AI+Robo ETF(00737) 經理人游日傑指出，AI 與機器人的發展相輔相成，若投資布局或挑選指數時，僅有其中一項主題，可能都會有所不足。根據統計，2017 年底專業服務機器人的銷售額達到 52 億美元的新紀錄，預期 2018 年至 2020 年期間將以每年 20％至 25％增長。

另根據麥肯錫的統計，人工智慧將在 2030 年估計有 13 兆美元的產值，相當於每年為全球 GDP 貢獻 1.2％增長，其貢獻率可以與歷史上第一次工業革命中蒸汽機的技術發明媲美，因此，AI + 機器人世界幾已經成為一個無法逆轉的世界趨勢。

AI 的中長期成長趨勢是可以預見的，洞悉趨勢的投資人，已經在進軍相關的 AI 產業，目前全球有三大 AI 與機器人相關指數，其中，「納斯達克 CTA 全球人工智慧及機器人指數」(NQROBO)，其投資範圍為三大指數中最廣泛的一檔，目前國內唯一一檔佈局全球 AI 趨勢的 ETF「國泰 AI+Robo」(代碼：00737)，就是追蹤該指數，台灣投資人現在即可透過集中交易市場便利進行投資。

AI 趨勢明確，發展性無庸置疑，但投資 AI 更要選對標的，AI 與機器人趨勢相輔相成，缺一不可，投資 AI 除了要跟對趨勢，亦需盡早布局才能搶得先機，再加上耐心長抱，即為現階段最有效的 AI 投資術！

