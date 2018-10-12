AI題材夯 四大技術領域最具商機

近年來 AI 人工智慧領域發展大躍進，不僅大幅改變人類生活，更掀起一股投資浪潮。面對 AI 投資大趨勢，國泰投信認為，不妨留意「電腦視覺、語音語義、AI 晶片、感測器」等四大人工智慧技術領域發展。

人工智慧改變世界已經成為全球趨勢，麥肯錫預測，未來 10 年，人工智慧可在為全球 GDP 增長貢獻 1.2 個百分點，為全球經濟活動增加 13 萬億美元產值，其貢獻率足以媲美第一次工業革命引入蒸汽機等變革技術。

AI 之所以能夠蓬勃應用發展，演算法技術的提升、海量的數據資料及高效能的運算系統扮演不可或缺的要件。目前 AI 應用領域廣泛，國泰投信 ETF 團隊基金經理人游日傑指出，主要以十大應用場景為趨勢所在，包括智慧硬體、零售、安防、金融、製造業、物流、智慧家居、教育、醫療、汽車。不過，各個應用場景的技術難易度不同，在實現的進程中，時間上會有所差異。

毋庸置疑人工智能已是當前投資顯學，究竟哪些領域最被看好? 游日傑認為，電腦視覺、語音語義、AI 晶片、感測器等四大人工智慧技術領域發展，最具潛力，其後續所衍生的相關商機值得關注。其中，電腦視覺、語音語義等涉及到演算法，包括深度神經網絡及卷積神經網絡，而演算法研發公司都是屬於此領域範疇，相關技術延伸領域是商機所在。

此外，AI 晶片是人工智慧發展的基礎，預計 AI 晶片市場的規模在未來 5 年有接近 10 倍的增長，2022 年將達到 352 億美元。感測器是獲取外部資訊的眼睛，為人工智慧不可或缺的一環，因此，以攝像頭、雷射雷達為代表的感測器市場有機增長機會，預計總體市場規模到 2021 年將達到 660 億美元。

瞄準人工智能投資商機，國泰投信順勢推出市場首檔以 AI 為主題投資的「國泰 AI+Robo ETF」（股票代號: 00737），追蹤納斯達克和 CTA 編製的人工智慧指數，就是國際知名的 NQROBO 指數，是全球三大主要 AI 指數之一，成分股包含全球上、中、下游的 AI 和科技公司。

國泰投信 ETF 團隊主管資深經理鄭立誠認為，AI 屬於新創產業，一般人不容易了解，透過追蹤指數的主題式投資套餐參與人工智能商機，是比較簡單的方法。因為 AI 橫跨眾多產業類別，已經無法用傳統方法進行產業歸類，另外也無法透過市值加權方式來挑選，因為許多新創產業尚未有過去成就，如同 10 年前 Google 埋沒在一堆新興科技電子股中，誰能料到今日 Google 的成就，因此，若想追求新創產業的投資機會，宜採取「看對產業方向、等權投資法」。