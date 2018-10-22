【台新投信】新興債ETF資金轉流入 Q4有表現機會

根據基金追蹤機構 EPFR Global 公布的最新數據顯示，截至 10 月 17 日，雖然新興債連續兩周出現資金流出。但是新興債 ETF 卻逆勢吸引資金流入 1.94 億美金。新興市場債資金全年流入 220 億美金，近四周平均流入 4.27 億美金。台新摩根大通新興市場投資等級債券 ETF 基金 (00734B) 經理人張瑋芝表示，近期新興市場風險降溫，加上新興市場債券價格已經連跌 3 季，以歷史經驗來說，第 4 個季度價格反彈的機率相當高，投資人可留意後續行情。

台新摩根大通新興市場投資等級債券 ETF 基金經理人張瑋芝表示，新興債 8~9 月受到利空因素干擾，價格出現修正，不過目前造成下跌的原因逐漸解決，例如土耳其釋放美籍牧師且央行大幅升息來抵禦衝擊、阿根廷取得 IMF 更多的資金援助、巴西總統選舉不確定性告一段落等。使得即便近期美債殖利率大幅彈升，新興市場主權債仍逆勢上漲。展望後市，預期 FED 升息循環已進入後段，未來 FED 升息的步伐將會放緩且更為謹慎，美債殖利率上彈對新興市場債的負面影響將逐漸減弱。

張瑋芝指出，年底前市場仍有許多不確定性因素，包括中美貿易衝突是否進一步升級、南非土地改革、義大利預算問題，但是考量今年債市已大幅修正、價值面極有吸引力，投資人可採分批布局的方式配置新興債 ETF。

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