微軟押注的AI代理原生系統是什麼？CEO拋「AI代理接管網路」震撼戰略

鉅亨網新聞中心 2026-06-07 17:00

微軟 (MSFT-US) 執行長納德拉（Satya Nadella）日前在舊金山主持年度 Build 開發者大會，拋出一個顛覆性論點：網路的主要使用者，即將從人類轉變為 AI 代理（AI Agent）。與此同時，微軟已同步發布一系列具體技術，準備將旗下整個軟體生態全面改造為「AI 代理原生」架構。

微軟押注AI代理原生系統。(圖：Shutterstock)

這次 Build 大會上，微軟密集推出包括 Web IQ、Solara 專案、MXC 安全沙盒、微軟代理框架，以及 AI 行政助理 Scout 等多項新技術。

‌



分析指出，若將每一項技術放在一起觀察，其實傳遞出一個明確方向：微軟正試圖將整個軟體技術堆疊，從作業系統到搜尋引擎全面重構為「以 AI 代理為核心」的新架構。

要理解微軟這次戰略的核心，必須先釐清「AI 代理」與一般 AI 助理的根本差異。

現行大多數人使用 AI 的方式仍停留在「問答模式」，使用者提問、AI 回覆、使用者再自行決策，本質上只是一個功能強化的搜尋框。

然而，AI 代理則截然不同：使用者只需給定一個目標，代理便能自行拆解任務、搜尋資訊、調用工具、執行操作，最終完整交付結果，全程無需人工逐步介入。

例如，若交由 AI 代理處理「一週的出差行程」，它將自動讀取使用者行事曆、搜尋機票與飯店、比較價格，並發送確認郵件，一氣呵成。

分析稱，這與聊天機器人的差距，猶如自動駕駛與語音導航之別。

而微軟現在要做的，是讓整個 Windows 系統、Bing 搜尋、Office 生產力套件，都變成服務代理的底層基礎架構。

Web IQ：專為 AI 打造的網路感知層

微軟發布的 Web IQ，定位為「面向 AI 代理的網路智慧層」。換言之，這是給 AI 看的 Bing，而非給人看的 Bing。

其核心能力涵蓋三個面向：

其一，基於 Bing 索引提供即時資訊，讓代理直接取得最新新聞、即時價格與最新技術文件，正面解決大型語言模型「資訊過時」的幻覺問題。

其二，讓 AI 能直接調用網站服務、完成交易，與微軟推動的模型情境協議（MCP）高度整合，未來網站將不只服務瀏覽器，更直接服務代理。

其三，支援多代理協作，讓負責搜尋、推理、執行、驗證的不同 AI 代理之間共享即時的網路情境。Web IQ 讓這些代理之間能夠共享即時的網路情境。

讓 Windows 成為代理的作業系統

微軟的 Solara 計畫旨在打造以 AI 代理為核心的新型裝置平台，用戶將透過 AI 代理完成所有操作，而非開啟個別應用程式。

配套推出的 MXC（Microsoft eXecution Container），則是專為 AI 代理設計的作業系統級安全隔離容器，OpenAI 與輝達 (NVDA-US) 均已參與相關生態建設。

而即將推出的 Windows 11「Helios」更新，預計將內建原生的 AI 代理執行環境，讓開發者能夠直接在 Windows 系統上封裝、部署並管理 AI 代理，並透過全新的 Windows Agent Framework（WAF）來調用系統層級資源。

執行底牌：五張競爭對手難以複製的王牌

戰略願景人人可談，但微軟手中握有實質優勢：

Azure 雲端服務在 2025 會計年度營收逾 750 億美元、年增 34%；

Copilot 系列產品月活躍用戶突破 1 億，GitHub Copilot 用戶逾 2,000 萬，覆蓋全球九成財富百大企業；

全球逾 14 億台活躍 Windows 裝置構成無可匹敵的分發網路；

與 OpenAI 的深度綁定：微軟不用自已打造模型層的護城河；

企業資料主權：微軟 365 涵蓋全球最多的企業辦公室數據，這是訓練和驅動專屬 AI 代理的核心資產。

據悉，納德拉曾在內部會議表示：「未來 AI 市場的價值將向協議層與資料層集中。」微軟押注的，並非成為最強的 AI 模型，而是成為代理時代最關鍵的基礎設施提供商。

群雄並起：各路玩家各有籌碼

微軟並非孤軍作戰：

Google(GOOGL-US) 在 I/O 大會全面押注全堆疊代理，Gemini 深度整合進搜尋、辦公與 Android 全鏈路；

蘋果 (AAPL-US) 以 Apple Intelligence 重構裝置端 AI 入口；

Anthropic 的 Claude 則在企業代理場景持續深化布局。

然而各家路徑有別：Google 勝在搜尋入口與消費者數據，蘋果勝在裝置端隱私運算與 iOS 生態，Anthropic 勝在模型安全性與企業合規。

微軟的差異化優勢，在於它是目前唯一同時擁有作業系統、企業辦公套件、雲端基礎設施、搜尋引擎、開發者平台（GitHub）及頂尖 AI 模型合作夥伴的公司。