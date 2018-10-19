亞股遭逆風突襲 投信看好Q4消費旺季加持可望重啟漲勢

亞股今年來遭遇逆風，但投信認為，在第 4 季消費旺季加持下，新興亞股有機會重啟漲勢；根據統計，三大新興市場在第 4 季，以新興亞股表現較佳，漲勢甚至可望延續至明年第 1 季。

根據統計，新興亞股近 5 年來，每逢第 4 季是三大新興市場中漲勢最佳，也是唯一為正報酬的市場，主要受惠於歐美感恩節、聖誕節等傳統消費旺季加持，刺激新興市場出口動能，加上亞洲國家與美歐經濟連動度高，較能直接受惠美歐買氣成長趨勢，進而帶動亞股走強。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，目前市場仍擔心中美貿易戰爭對亞洲國家的影響，但即便美國全面提高關稅，中國官方仍可透過貨幣與財政政策支撐中國經濟增長底線，從基本面、企業獲利等面向觀察，對亞洲中長期走勢看法仍趨正向。

張致寧指出，亞洲企業資產品質相較金融海嘯前已大幅改善，根據路透社的調查，2017 年亞洲大企業自由現金流量達 3740 億美元，此金額不僅為 10 年來新高，不少企業的營運現金流更是超過資本開支，而且負債比率偏低，有助於吸引國際資金，在市場回歸基本面時，率先回補亞洲市場。

張致寧表示，目前 MSCI 亞太不含日本指數股價淨值比低於 1.5 倍，較長期均值約低於 1 倍標準差位置，從過去經驗顯示，每當亞洲的股價淨值比落在 1.4 至 1.6 倍之間進場，未來一年的平均報酬率可達 24%。

