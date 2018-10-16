大摩：現在環境不同了 16倍PE是美股「估值頂」了

隨著全球流動性繼續萎縮，「滾動熊市」（不同板塊、行業或資產輪流出現下跌）甚至影響到了以前的「免疫」行業，摩根士丹利的首席股票策略分析師 Michael Wilson 表示，假設無風險利率還保持在 3.00 和 3.25 之間，那麼 16 倍的估值水平將是現在市場預期的上限。

Wilson 分析稱，由於聯準會及歐央行都在收緊貨幣政策，導致美債殖利率飆升，也使得流動性進一步緊縮，最終造就了 16 倍成了估值頂。而在今年 2 月，全球流動性寬鬆的狀態下，16 倍還只能看做是估值底。

更糟糕的是，隨著聯準會計劃和歐洲央行加緊對 QE 的縮減步伐，在今年年底之前，全球流動性問題還將進一步惡化。

他的最新研報還表明，基於摩根士丹利股權風險溢價框架，標普 500 指數自今年 1 月以來首次遭到高估。而隨著無風險利率突破 3% 關口，指數估值過高是顯而易見的。

摩根大通跨資產基本面首席策略師 John Normand 更是直言，美股最大的問題是高估值，目前歷史本益比和遠期本益比都比上世紀 90 年代末網路危機時要高，任何預示經濟下行的信號都可能使股市暴跌，而市場流動性緊縮將火上澆油，進一步加速股市的下跌。

他還表示，未來如果市場恐慌情緒開始升高，那麼在實際衰退開始的一年前，債券表現就可能優於股票。

值得注意的是，道瓊斯指數過去十年的平均本益比約為 15.73 倍，當前本益比為 18.16 倍，現在的估值接近過去十年的上限。所以單從估值的角度來講，美股已經比較貴了。

但富達國際投資總監 Medha Samant 表示，上周四美國股市的拋售情況觸發市場恐慌情緒並非廣泛修正，鑒於最近美國股市的估值與全球其他市場，特別是五大科技巨頭「FAANG」的溢價相比，這次的波動是符合市場預期的。

不過 Wilson 卻提醒道：「由於流動性消耗和股票平均峰值增長導致全球所有風險資產都捲入了熊市。雖然尚未看到其他人採用這種說法，但我們相信這是正確的。而在這種想法變成共識之前，風險仍未見底。」

據美國財經網站 MarketWatch 報導稱，投資公司 Investment Management Associates 首席投資官 Vitaliy Katsenelson 表示，目前的平均股價比歷史平均估值高出 73%，股市在歷史上只有兩次比今天更貴：一次是在大蕭條之前，另一次是在 1999 年網路泡沫破滅之前。

根據一個多世紀的歷史數據，他相當肯定地表示，這一次股市的估值在某個時間點也會反轉，隨之股市會下跌。畢竟，本益比就像一個鐘擺在其均值附近上下擺動，而今天，這個鐘擺已經遠遠高於均值。