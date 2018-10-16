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美大麻業最大收購案 MedMen 6.82億美元收購PharmaCann

大麻股近期在美、加兩市大漲。(圖：AFP)
大麻股近期在美、加兩市大漲。(圖：AFP)

MedMen 宣布以 6.82 億美元收購醫用大麻供應商 PharmaCann，號稱為美國史上最大的大麻產業收購案，MedMen 執行長 Adam Bierman 表示，由於大麻在美國分區限制和許可證數量有限，進軍零售業將為這個行業築起護城河。

Adam Bierman 接受外媒訪問時表示，此案完成收購後，MedMen 將在美國 12 個州擁有 66 家持牌的大麻商店和 13 家工廠，其中包括該公司最關注的加州、內華達州和紐約州。

加拿大娛樂大麻市場將在周三 (17 日) 開放，激勵在美股掛牌的加拿大大麻股 New Age Beverages Corp (NBEV-US)、Cronos Group (CRON-US) 股價雙雙上漲逾 19%；Canopy Growth (CGC-US) 和 Tilray (TLRY-US) 也分別上漲 14.24% 和 11.69%。其中 Canopy，Cronos 和 Tilray 將成為這個新市場的主要參與者。

而受到收購案及加拿大娛樂大麻市場開放的雙重激勵，在加拿大股市掛牌的美國大麻公司 MedMen，近三個交易日股價連續拉出長紅，累計漲幅高達 48.27%。

總部位於洛杉機的 MedMen，擁有近 700 名員工，其大麻業務遍及沿海地區，是大麻合法化最大的支持者，同時也是目前第一家市值超過 10 億美元的美國大麻公司。  

MedMen 在收購 PharmaCann 的新聞稿指出，合併後，新公司將成為美國最大的大麻公司。 PharmaCann 業務著重醫療市場，將和 MedMen 以休閒業務為重心形成互補。

綜合金融服務公司考恩集團 (Cowen Group) 預估，到了 2030 年，合併後的 MedMen 公司的營運點將涵蓋 12 個州，總目標市場約為 400 億美元

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