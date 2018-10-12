談美股暴跌 美財長：只是「自然修正」

週四美股續挫，2 天累計跌逾 1300 點，恐慌情緒壟罩市場；不過，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)今 (12) 日表示，這只是「自然修正」，美國經濟仍強。

台北時間週五晚間 8 點 01 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 246 點 (0.98%)，標普 500 期指上漲 1.03%、那斯達克期指上漲 1.53%。

美股盤前，道瓊期指上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

投資人擔心，美中貿易戰延燒、聯準會 (Fed) 升息，恐影響企業獲利，週四美股續挫，標普 500 指數連續 2 天跌逾 2%，6 個交易日累計下跌 6.7%，創總統川普上任以來最長跌勢。

昨日美股收低，標普 500 指數收跌 2.1%，至 2728.37 點；道瓊工業指數收跌 2.1%，至 25052.83 點；那斯達克指數收跌 1.3%，至 7329.06 點。

梅努欽週五接受 CNBC 專訪時稱，美國經濟成長「非常強勁」，且通膨也獲得控制；但市場總是朝過度樂觀，或過度悲觀的極端方向走。

梅努欽說，這波股市下跌，只是「自然修正」。

繼週三重批 Fed「瘋了」之後，川普昨日再度對 Fed 開火，稱 Fed 升息是導致股市修正的主因，「聯準會已失控」。

對此，梅努欽認為，川普只是明確表達他喜歡維持低利環境的立場，白宮絕對尊重 Fed 的獨立性。

梅努欽也說，Fed 主席鮑爾相當稱職。