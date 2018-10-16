iPad版Photoshop將於明年發布 可完整編輯PSD檔

蘋果 (AAPL-US) 營銷主管 Phil Schiller 意外現身 Adobe(ADBE-US) 在美國洛杉磯舉行的 Adobe MAX 創意會議。在該會議上 Adobe 發表旗下最新軟體，該公司完整版的 Photoshop CC 即將於 iPad 上推出，並在明年正式上市。

Adobe 即將推出的 Photoshop CC 將可在 iPad 上製作並編輯 PSD 檔案，所有的功能像是調色、圖層等功能皆與電腦版一致。Adobe 產品經理 Scott Belsky 表示，Photoshop CC 並非簡化版 Photoshop，而是「真正的 Photoshop」。根據 Adobe 的說法，如果沒有蘋果公司的密切合作以及 iPad Pro 的強大功能，那麼 iPad 版的 Photoshop 就不可能實現。

Schiller 在活動中表示：「我們非常關注 iPad 的發展，致力發展為對創意工作流程至關重要的工具。這就是為什麼在過去的幾年裡我們一直在創建 iPad Pro 系列。」他補充道：「Adobe 已經了解 i​​Pad Pro 的潛力，雙方公司團隊一直在合作開發一些非常神奇的技術。」

Schiller 接著表示，新版 Photoshop CC 將吸引當前的 Photoshop 用戶，同時也吸引新一代尋找全方位移動型工作流程的創作者，新版 Photoshop CC 將讓創作者可以隨時開啟，使用上更為直觀，且更易於使用。

除了用於 iPad 的 Photoshop，Adobe 也推出了用於創建 AR 體驗的 Project Aero。Schiller 重申 AR 對蘋果來說「非常重要」。「我們有個願景，也認為這將影響我們的所有生活。」

在過去，專業藝術家和攝影師經常抱怨表示，儘管蘋果將 iPad Pro 定位為筆記型電腦的替代品，但他們無法在平板電腦上進行相同級別的編輯。如今，適用於 iPad 的 Photoshop CC 將於 2019 年推出，它將成為 Adobe 的第一個 iOS 版的 Photoshop，擁有與電腦相同的編輯能力與工具。