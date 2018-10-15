本週操盤筆記 (1015-1019)

1. 美財政部半年度匯率報告：

本週美國財政部將公布半年度匯率報告，上週市場有消息傳出，美國財政部人員已經向部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 報告，中國並未操縱人民幣匯率，意味著美國不會在本次將中國納入匯率操縱觀察名單，估計貿易戰不會擴大至金融制裁。

美國財政部將一國列入觀察名單的條件有以下三項：

貿易夥伴國對美國貿易順差超過 200 億美元。 貿易夥伴國擁有巨額經常帳順差，且順差金額高於該國 GDP 的 3%。 貿易夥伴國持續性進行單邊外匯市場干預，且年度內重複進行淨外匯購買金額超過 GDP 2%。

台灣方面，歷經去年 10 月、今年 4 月兩次美國財政部的半年度匯率報告，台灣都並未被列入觀察名單，主流市場經濟學家預期，台灣本次也不會遭美方納入匯率操縱觀察名單內。

2. 英國、歐盟擔保協議談判到期：

本週英國脫歐將迎來關鍵期，歐盟此前要求，英國需要簽署一項針對北愛爾蘭的擔保協議，確保英國脫歐之後，愛爾蘭無論在任何情況下都不會有硬邊界，歐盟已表示，如果沒有擔保協議，英國就不可能在達成協議後脫歐。

上週四時，英媒曾經報導，這項脫歐談判中最棘手的問題，即北愛爾蘭邊境的擔保協議接近達成。

報導稱，英國首相梅伊 (Theresa Mary May) 打算接受歐盟的要求，即保障安排在脫歐過渡期執行期間，北愛爾蘭將暫時作為歐盟單一市場和海關聯盟的一部分。整個脫歐協議將確保北愛與愛爾蘭之間不會出現硬邊境，但英國本土與北愛之間會增添一些過境商品檢查。

3. 聯準會 (Fed) 9 月利率會議紀要：

Fed 一如預期地已在 9 月份再次升息，完成年內升息三碼，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 近期再度表示，美國經濟表現良好，Fed 基準利率將繼續向自然利率 (Equilibrium Real Interest rate) 靠攏，目前 Fed 對自然利率之預估值約落在 3.0%。

據 CME 聯邦基金利率期貨價格暗示，目前市場預期 Fed 於 12 月升息的機率是達到了 78.1%，顯示市場高度預期 Fed 將在年底的利率會議上，推升利率走廊至 2.25% - 2.50% 區間。

4. 美股財報季繼續：

本週美股財報包括美國銀行 (BAC-US)、高盛集團 (GS-US)、摩根士丹利 (MS-US)、貝萊德 (BLK-US) 等重磅金融股將公布財報，另外 Netflix (NFLX-US)、IBM (IBM-US)、嬌生 (JNJ-US)、寶潔 (PG-US) 等亦將公布財報。

目前市場高度關注的是美股金融股財報，因為隨著 Fed 已走到本波升息循環的中期，分析師預期美股銀行業的獲利能力也正在逐步見頂，市場將廣泛關注美股銀行業淨利和各項業務，是否能繼續維持今年上半年的強勁態勢。