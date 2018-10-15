百度牽手網易對抗騰訊音樂 美團脫了「綠鞋」股價會怎麼走？

美股復盤

美股周五震盪收高，科技板塊周五普遍攀升。此前，該板塊是本周跌幅最大的板塊之一。周五蘋果收高 3.57%，谷歌母公司 Alphabet 收高 2.85%，亞馬遜收高 4.03%；阿里巴巴等七隻知名中概股齊齊上揚，其中，搜狐大漲 9% 以上，微博漲近 7%。

多空機會

• 百度對網易雲音樂進行戰略投資

網易雲音樂 10 月 12 日宣布達成新一輪融資，投資方包括百度、泛大西洋投資集團（General Atlantic）、博裕資本等，其中百度為戰略投資方。國內在線音樂市場已經形成騰訊系音樂、阿里音樂、網易雲音樂和百度音樂四大玩家的格局。

目前，百度股價處於下降通道，但技術面看，短期向上存在 10% 的反彈空間。

與此同時，網易上周五大漲 4.48%。此前在《中概盤前紛紛下挫 美股交易如何把握》中提到，網易在前期市場調整期間，相比其它中概股走勢更強。

• 美團綠鞋期結束 美團股價經考驗

有關全球發售的穩定價格期己於 2018 年 10 月 12 日結束。上周五美團股價創上市以來新低，同時沽空額為 10.54 億，仍處於較高水平。今天是穩定價格期過後的首個交易日。

• 寧德時代業績預喜 股價獲支撐

上周五盤後，寧德時代發布業績預告 ，第第三季歸屬凈利潤年增率增長 87%-99%，扣非凈利潤年增率增長 119%-133%。

隨後，東興證券發布研報稱，成本已成為影響新能源汽車市占率的關鍵。公司將鋁殼大電芯做到極致，是全球唯一將三元電芯單體容量做到 150Ah 以上的公司，在殼體和製造費用方面，較市場主流 70Ah 產品降本近 50%。寧德時代市場市佔率全球第一，未來有望進一步提升。給予公司 2019 年 40 倍估值，對應股價為 77.67 元，維持「強烈推薦」評級。

目前，寧德時代股價運行至前期低點，60 元整數關口存在支撐。

• 永輝超市走勢漸強

海通證券汪立亭團隊發布研報稱，永輝超市預計未來將在一二三線城市先後推進，更有效的承接電商流量與技術賦能，促進大店同店增長，全面滿足消費者「到店體驗 + 到家服務」需求。最終給予公司 2019 年合理價值區間 8.7-10.6 元。「優於大市」評級。

目前永輝超市股價位於 6.9-8.1 之間震盪整理，走勢強於大盤。

• 特斯拉周產能不及預期

智通財經指出，特斯拉本季度前兩周生產 7400 輛 Model 3，平均每周生產 3700 輛，而此前的目標是每周生產 5000 輛。

此前 42°C 晚報提到，特斯拉近期獲大股東增持，並且，Q3 在美銷量超越奔馳，上海臨港將大機率成為特斯拉超級工廠的所在地。

目前特斯拉多空資訊交織，特斯拉股價前期走勢雖然低迷，但目前位於今年 4 月初的低點附近。

• Facebook 利空效應邊際減弱

Facebook 周五透露，9 月的駭客行為影響了大約 3000 萬用戶，較該公司此前 5000 萬的預期大幅下降。

7 月底披露二季報以來，公司股價累計跌幅近 30%，目前公司股價位於前期低點一線支撐。

• 蘋果股價堅挺 難掩產品缺陷

網易科技稱，新 iPhone XS 所存在缺陷正在讓蘋果聲譽受損。

雖然美股市場近期經歷了重挫，但蘋果公司股價仍然處於上升通道，走勢明顯強於大勢。

• 奈飛發布第三季財報在即

奈飛將於 10 月 16 日披露三季報，目前股價位於前低支撐附件。

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