新「債王」：30年美債殖利率或漲至4% 川普是瘋狐狸

在上周警告全球股債雙殺後，繼葛洛斯之後被華爾街譽為「債券之王」的 Doubleline Capital CEO Jeffrey Gundlach 提醒，要預計到本輪美債大拋售會有多慘烈。

Gundlach 做客 CNBC 節目時表示，看看圖表、觀察一下市場的表現，就會發現債市背後的趨勢。在這輪突破 3.25% 後帶來的漲勢終結以前，30 年期美國公債殖利率漲到 4% 也根本不算意外。因為收益曲線可能變陡，所以也許 10 年期美債殖利率本輪可能漲到 3.5% 或者 3.6%。

Gundlach 還提到美股，美股自今年年初以來表現出色。他認為，美股被拋售的一個很大因素是利率。



美國與其他國家和地區的股市出現分化，這顯得非同尋常。全球股市表明，「某些糟糕的事」正在發生。若全球股市下跌，美股也難獨善其身。

雖然本周三美股大跌的一大推手是科技股重挫，但利率走高仍然在施壓。北京時間周三上午，10 年期美債殖利率升至 3.252%，刷新七年來最高紀錄，周三美股盤後才跌落 3.2%，截至發文，已經處於 3.14% 下方。

川普也在周三美股大跌後一再批評聯準會，周三當天他說聯準會在犯錯，貨幣太收緊，聯儲已經瘋了，周四他又說，這次股市修正都是聯準會造成的，聯儲太激進了。

不過，Gundlach 周四表示，他不認為聯準會主席鮑威爾表現得太鷹派。對於將美股暴跌歸咎於聯準會的川普，Gundlach 稱他「瘋狂得像個狐狸」，他說那種話就是不想自己承擔責任。

Gundlach 還說，本輪債市拋售有一個有趣的地方，那就是，它發生在美國公債空倉規模很高的背景下。這種時候，你會預計拋售要受到一點限制，因為所有這些空倉都在尋求獲利，在一種倉位人滿為患的時候，很少有大家都賺到錢的情況。

今年 9 月 Gundlach 曾發推文稱，10 年期美債殖利率已經再度升破 3%，如果 30 年期美債殖利率漲到 3.25%，就將是市場局勢改變的時候。

就在一周前，上周四 Gundlach 警告，30 年期美債殖利率突破多年高位，這將導致美債的殖利率進一步大幅上升。美國的股票市場已經開始注意到這點，並將繼續注意債市發展，特別是如果升息速度突然令人緊張的時候。

當時 Gundlach 還說，美國以外地區的股市已經下跌，顯着低於 2018 年 1 月 26 日的同步高位，那將成為歷史上這個周期全球股市的峰值。

截至發文，美股周四早盤短線反彈後再度轉跌，盤中道指跌超 600 點，標普跌 2.6%，納指跌 1.9%，進入技術性回調區間。