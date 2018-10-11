〈道瓊暴跌800點〉股市還有成長空間 瑞銀：拋售是最糟糕的決定

週三美股崩跌，市場恐慌情緒加劇，但瑞銀董事長 Axel Weber 今 (11) 日表示，全球經濟並未衰退，股市仍有成長空間，「現階段最糟糕的事情，就是逃離股市。」

週三美股重挫，標普 500 指數收跌 3.3%，至 2785.68 點；道瓊工業指數收跌 3.2%，至 25598.74 點；那斯達克指數收跌 4.1%，至 7422.05 點。

受美股拖累，週四亞股哀鴻遍野，日經 225 指數收跌 3.89%；南韓股市收跌 4.44%，為 2011 年 11 月以來最大跌幅；台股收跌 660.72 點，跌幅逾 6%，失守萬點。

Weber 週四接受 CNBC 採訪時稱，在他出席達沃斯論壇時，市場情緒太過樂觀，如今，投資人又過於悲觀。

Weber 預估，全球經濟至少還會有 1 至 2 年的成長，「現階段最糟糕的事情，就是逃離股市。」

Weber 建議，投資人該做的，是分散風險，讓投資標的多元化；全球經濟不至於陷入衰退，瑞銀依舊會採取增持股票的配置方式。

對於美中貿易戰，Weber 說，貿易爭端確實會帶來風險，但只會造成短期影響，「投資人被嚇到了，這是對政策噪音的過度反應，政策噪音的影響，只是短期的。」