摩根士丹利警告：越來越危險了！更多倉位或被迫拋售

近期美股連跌，各基金的日子也不好過。

摩根士丹利機構股票部門主管 Chris Metli 發出警告，目前形勢「正變得越來越危險」。

周四，追蹤美國大中型公司股票的摩根士丹利美國動力（MSZZMOMO）指數幾乎吐出年內全部漲幅。同時，各大基金重倉的股票同時也是美股市場中表現最差的股票。

Metli 認為，目前形勢危急的原因是，今年基金利潤都回吐了，基金經理更可能採取降低風險的行動。

研究顯示，基金季度報告（13F filing）中的多頭與羅素 1000 指數在過去兩周內的負相關程度和 7 月底的水平類似；而過去三個月內（即包括 7 月在內），兩者的負相關值達到 2016 年 2 月以來最大（如下圖所示）。

Metli 指出，目前看來，風險是輪動式的，標普 500 指數橫截面收益分散數據與歷史平均水平持平。由於某個板塊內的多支股票常被集中交易，收益分散尚處於板塊水平，意味著風險大部分集中在板塊內部。

但是考慮到市場內，很多重倉的股票同時屬於多個指數，比如科技類股往往同時也是最大型板塊股票，風險往往會擴散到指數一級。

大摩預計，接下去的幾天，一些與市場波動性掛鈎的年金還將發生系統性的拋售，規模可達到 100 至 150 億美元。隨著相關性的加強，這些操作將可能把市場波動性由板塊範圍傳播到指數範圍。