法興大空頭再度唱響「冰河世紀理論」：當火山在身邊爆發 趕緊跑

華爾街最著名的通膨懷疑論、法國興業銀行的大空頭分析師 Albert Edwards 再發研報，捍衛自己的「冰河世紀理論」（Ice Age thesis）。他很形象地比喻稱，美股正在見證「啟示錄中的四騎士」（Four horsemen of the Apocalypse）徐徐走來，代表堅持了九年的美股牛市「藥丸」。

啟示錄中的四騎士一般解釋為瘟疫、戰爭、饑荒和死亡，是聖經描繪世界末日即將到來的信號。在 Edwards 眼中，向美股發起挑戰的四騎士首當其衝是美債殖利率飆升，緊隨其後的是貿易摩擦升級和新興市場貨幣不穩定，排在最後也是最深不可測的是義大利與歐盟就預算赤字僵持不下。

「冰河世紀」是他於 15 年前提出的理論，認為西方央行的超量寬鬆貨幣政策是完全不可持續的路徑，會造成一個龐氏信貸騙局，並相信由此被推遲發生的經濟衰退將迎來終極爆發。Edwards 從 1996 年起成為極端的股市空頭，建議低配權益資產、做多政府公債，預言 10 年期美債殖利率跌破 2%。他認為貿易摩擦和競爭性貨幣貶值是終場來臨前的喪鐘，緊接着引發全球通縮和大蕭條。

最新研報寫於周三美股慘遭「十月屠殺」之際，Edwards 承認，對上周 10 年期美債殖利率終於衝破了盤亘幾十年的下行通道感到驚訝。幫助這一殖利率漲至 3.26% 七年新高的根本因素，是強於預期的美國經濟數據。另一個推動力是以聯準會主席鮑威爾為首的多位貨幣政策制定者，對美國經濟前景的極度樂觀態度說服了市場：

「鮑威爾上周講話被解讀為不同尋常的積極樂觀，激發了市場對聯準會直到明年都會堅持收緊貨幣政策的預期。之前華爾街對明年上半年的升息次數有一定準備，直到最近才將 2019 年下半年的升息機率大幅提升，甚至認為 2020 年升息次數都有可能超過聯準會點陣圖。」

但他仍堅持「冰河世紀」的理論，堅定預言 10 年期美債殖利率將在下一個經濟衰退時期跌至「深度負值」，可能是 - 0.5% 到 - 1% 之間。理由是現在與 2007 年中旬非常相似：

「當時 10 年期美債殖利率從 5 月中旬的 4.75% 漲至 6 月 12 日的階段峰值 5.25%，突破了此前 20 年的下行通道。進入 2007 年第三季時，10 年期美債殖利率跌向 4%，因為債市嗅到一絲經濟衰退的味道。股市則完全忽視了這一信號，聯準會第一次降息後的幾周內，美股在當年 10 月創新高。結果到那一年 12 月，也就是美債殖利率觸頂不到六個月，美國經濟進入了最壞的衰退期之一。」

Edwards 其實是重複了自己 9 月 20 日研報的論據和論點，即下一次危機也許就出現在六個月之內。他認為 10 年期美債殖利率突破了 3.05% 一線後，上升動能會開始減弱。對美股長牛最大的威脅不是美債殖利率進一步走高，而是債券殖利率崩跌和映射出的經濟衰退。

CFTC 數據顯示，目前市場投機人士建立的美債空頭倉位徘徊於歷史峰值，不可避免會引發技術位層面的大幅軋空，轉而推漲美債價格。Edwards 還預言，市場會在未來的義大利脫歐疑雲下重新擁抱美債避險。理由是歐元區長期經濟走勢黯淡，導致民粹主義崛起，義大利恰好是年輕人對歐盟懷有更深的敵意，隨著時間流逝只會令義大利反歐情緒惡化，成為最大的定時炸彈。

研報最後，這位法興大空頭還將現在的股市投資者，與歷史上龐貝和赫庫蘭尼姆古城遭遇滅頂之災前做了類比。他建議股市投資者需要作出重大決定：債券市場的火山噴發風險是否正在消退？像什麼也沒發生過一樣繼續留在股市是否安全？現在是否應該逃離？

「公元 79 年，赫庫蘭尼姆（Herculaneum）和龐貝城一起被維蘇威火山大噴發湮沒，兩個古城的受害者理應早些注意到當地環境變化的警告標誌。

在海濱船屋擁擠地等候了 12 個小時後，赫庫蘭尼姆城的難民可能認為最壞的情況已經結束了。維蘇威火山一整天都在噴發，除了浮石之外似乎沒有明顯的危險。然而，正當這 300 名男人、女人和孩子坐在半黑暗中，辯論是要返回家園還是沿着海岸線逃離時，一股灼熱的火山灰團衝進了擁擠的避難所，人們在活着的時候立即就死了。」

Edwards 像往常一樣發出了警告：股票投資者可能也會忽視債券市場給出的類似早期預警信號。而在各期限美債殖利率大幅攀升至多年新高後，目前已經脫離了峰值，開始回落。據華爾街見聞實時新聞，衡量標普隱含波動性的「恐慌指數」VIX 周四漲至 28.84，創 2 月 12 日以來盤中新高；美國 10 年期和 30 年期公債殖利率均創一周新低。

他對股市投資者的建議是：

「當你看到火山在身邊爆發了，就趕緊跑吧」。