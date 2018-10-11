〈道瓊暴跌800點〉量化緊縮風暴來襲 專家：金融股可望成為避風港

根據《彭博社》報導，英國投資管理公司 Algebris Investments 執行長 Davide Serra 認為，長達 10 年的量化寬鬆時代已告終，面對量化緊縮 (QT) 來襲，市場隨之動盪，在此情況下，金融股可望成為投資人的避風港。

週三美股重挫，標普 500 指數收跌 3.3%，至 2785.68 點；道瓊工業指數收跌 3.2%，至 25598.74 點；那斯達克指數收跌 4.1%，至 7422.05 點。

受美股拖累，週四亞股哀鴻遍野，日經 225 指數收跌 3.89%；南韓股市收跌 4.44%，為 2011 年 11 月以來最大跌幅；台股收跌 660.72 點，跌幅逾 6%，失守萬點。

Serra 表示，執行時間長達 10 年的量化寬鬆政策，對工業發展、收益，極為有利，金融股獲利，卻因此下降，「但這種情況，即將改變。」

Serra 稱，自金融危機以來，全球金融股的收益表現，被負利率和債券殖利率「有效操縱」，但隨著前述壓力趨緩，金融股可望反彈。

Serra 強調，美國聯準會 (Fed) 的政策方向，已從量化寬鬆，轉為量化緊縮，且利率還可能進一步走揚，這也為日本及歐洲央行，提供了空間，使之能夠跟隨量化緊縮腳步。

Serra 預言，「我們將看到 (資金從) 科技股轉向金融股」。