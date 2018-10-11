羽絨衣旺季 廣越9月業績連兩月創高 營運馬力夯

羽絨衣大廠廣越 (4438)9 月合併營收以 22.34 億元，連續第二個月創歷史新高紀錄，月增 1.4%，較去年同期成長 12.35% ，旺季加足馬力成長向前衝。第二季合併營收為 61.39 億元，同步刷新歷史紀錄，較上季增加 1.08 倍，年增 25.6%，累計前三季合併營收突破百億元大關，達 102.45 億元，年增 34.84%，超越去年全年營收。



法人預估，廣越今年合併營收可望成長達 25% 以上，而年度獲利更可望有超過 45% 的成長。不過，週四 (11 日) 因國際股災再起，廣越的好業績效應失靈，早盤一度重挫至跌停板。



廣越總經理吳朝筆表示，由於該公司生產主力在越南，中國嘉興廠 75% 內銷、另外 25% 外銷亞洲如日、韓及外銷歐洲，故近期雖中美貿易大戰有越演越烈之勢，但該公司沒有因此產生不利影響，反而中高階品牌客戶早已將訂單重心佈局越南，且有逐漸跨大之趨勢。



此外，全球中高階服飾品牌庫存問題已不復在，今年北半球又比以往更提早了近一個月開始寒冷，且近期幾大運動賽事也帶動廣越主要客戶商品熱銷，尤以廣越前 6 大客戶 Adidas、Patagonia、Nike、The North Face、Puma 及 Arc’teryx 下單力道隨旺季逐漸轉強。



而今年上半年淨利優於預期，上半年毛利率已超越前兩年，且 ASP 平均銷售單價調漲，加上美元走強台幣趨貶，以及越南新產線之學習曲線趨於穩定等因素，使得毛利率持續穩步成長，讓吳朝筆對今年年全年的毛利率、營利率以及稅後淨利率的表現皆相當樂觀。