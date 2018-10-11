IMF對貿易戰做5大情境分析 美國恐有打持久戰的空間

美股今晨 (11 日) 重挫，引發亞股的連鎖倒地效應，台股加權指數跌超過 600 點，並跌破萬點關卡，隨著 IMF(國際貨幣基金) 近期甫下修全球經濟成長率，經濟逆風因素多，元大寶華綜合經濟研究院今日指出，IMF 對貿易戰做了五個情境的分析，可看出，若主戰場只有中國，美國這場貿易戰的經濟籌碼比起中國高了很多，美國是有打持久戰的空間。

IMG 報告對貿易戰的各個情境做了量化分析，元大寶華對此說明。

〈情境一〉對當前已經公布的貿易壁壘內容進行量化分析，預期對 2019 年全球經濟成長率的負面影響 0.11 個百分點，其中，中國經濟成長將有 0.56 百分點的負面影響，而新興市場和中國成長相關性高，也是在關稅壁壘下受害較深的地區。

不過，日本和歐洲接受到轉單效果挹注，對經濟成長反而有正向效果，而中國在經濟刺激政策加力下，2019 年仍可以維持在 6.2% 的成長。

〈情境二〉美國對中國的剩餘 2670 億美元出口產品加徵 25% 關稅，在這個情況下將導致全球經濟成長率下修 0.2 個百分點，對中國的經濟負面影響將達到 1.16 個百分點，也就是說，在情境二下，2019 年中國經濟成長率降放緩至 5.6% 左右，而歐日持續受惠於轉單效應。

〈情境三〉美國進一步對加徵汽車關稅， IMF 認為此將對美國自身產生較大的負面影響，對經濟成長率的拖累達到 0.61 個百分點。

〈情境四〉IMF 假設當前全球貿易戰對經濟政策所產生的不確定性是金融海嘯時的 6 分之 1，雖 IMF 沒有明說 6 分之 1 的程度是怎麼抓出來，不過比對經濟政策不確定性指數的歷史資料可發現，此約當於今年前 8 月全球經濟政策的不確定程度。

IMF 表示如此將造成美國投資下滑約減少 1%，而其他國家的影響將視其與美國貿易依存度擴散，中國影響最大，而新興市場業將受到拖累。

〈情境五〉也是最嚴重的情況，就是考慮到在貿易戰全面開打下，美國企業獲利約略減少 15%，屆時公司債利差也將相應拉大，利差的擴大也將對經濟產生下行衝擊。

在這樣的情況下，中國經濟成長率將有 1.63 個百分點的負面影響，使中國 2019 年的經濟成長率僅 5.13%，美國經濟成長率則放緩至 1.74%。

元大寶華指出，事實上，從 IMF 的估計可以知道，只要不涉及到情境三，也就是美國不要對汽車真打貿易戰，如此這場貿易戰對美國國內的衝擊還算可控，中國及新興市場將首當其衝。

而這也可以說明，上半年美國雖「多點開花」大打貿易戰，但最近卻與歐盟、日本展開雙邊實質談判，並與加拿大和墨西哥達成協議，只要美國僅針對中國打一場貿易戰，美國是有打持久戰的空間。