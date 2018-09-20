美中貿易戰 國際品牌下單湧向越南廠 廣越受益 漲價效應一觸即發

美中貿易戰延燒，廣越 (4438) 集團有高達七成產出在越南廠區，總經理吳朝筆透露，目前多數國際品牌大廠在越南生產的比例都已超過中國，且因國際品牌商持續加大越南產出比例，在供應商產能吃緊的情況下，甚至有調漲價格的題材。廣越目前工廠主要集中越南，共有古芝廠、前江廠、隆安廠、金鴻廠以及金漢廠。另外兩年前透過併購的方式吃下羅馬尼亞廠，專門供貨國際精品品牌 Moncler、Z ZEGNA 以及 GIORGIO ARMANI、Burberry 等，至於在中東約旦、中國的嘉興以及台灣的新莊均有廠房。



吳朝筆表示，廣越雖在中國嘉興也有廠區，但主要交貨當地的 Adidas 與 Nike 等國際運動品牌，嘉興廠出貨中國內需的佔比達 75%，其餘 25% 出貨到歐洲，完全沒有出貨美國市場。



他指出，在美中貿易大戰的影響之下，國際品牌客戶預防相關衝擊的動作早就已經陸續展開，在過去半年以來，品牌商一直在想辦法增加越南地區的供貨比例，減少來自中國大陸地區的供貨，因此，大部分的國際品牌商至今從越南出貨的比例，早已超過中國大陸。



他預期，在美中貿易戰之下，東南亞競爭力佳的代工廠，生意一定越來越好，相對的將會造成越南廠生產線的吃緊，產能供不應求的情況之下，就會有調漲價格的空間。他認為，今年到年底之前，客戶的訂單早就下完，所衍生的稅務一定是進口商自己吸收，想辦法轉嫁給消費者，但明年的訂單，就會開始大量減少來自中國大陸地區的採購，轉向越南。