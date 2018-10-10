廣越9月、Q3營收同步創高 前3季營收超越去年全年

羽絨衣代工大廠廣越 (4438-TW) 公告 9 月合併營收 22.34 億元，續創單月歷史新高，月增 1.38%、年增 12.35%，第三季營收 61.39 億元，季增 109%、年增 25.62%，續創同期高，而前三季營收 102.45 億元，更超越去年全年營收，年增 34.84%，而第四季為全年次旺季，法人預估廣越全年營收可望成長 25% 以上。

廣越表示，10 月進入傳統出貨次旺季，全球中高階服飾品牌庫存問題已不復在、今年北半球又比以往更提早了近 1 個月開始寒冷、且近期幾大運動賽事也帶動廣越前幾大客戶商品熱銷，尤以廣越前 6 大客戶 Adidas、Patagonia、Nike、The North Face、Puma 及 Arc’teryx 下單力道隨羽絨服旺季到來而逐漸轉強、且持續追加。

獲利方面，廣越指出，受惠 ASP 平均單價調漲、加上美元走強台幣趨貶、以及越南新產線之學習曲線趨於穩定等因素使得毛利率持續穩步成長，對全年的毛利率、營利率，及稅後淨利率皆十分樂觀。

法人指出，廣越第四季營收雖然會較第三季回落，但仍為全年次高，全年營收估將 2 成以上的年增表現，且併購金漢效益逐漸顯現，加上供應羽絨原料的尚弘羽絨，已於第四季可望單季轉虧為盈，均將貢獻獲利，全年獲利年增可望優於營收成長幅度。

至於美中貿易戰，廣越表示，公司生產主要在越南，中國嘉興廠 75% 內銷、另外 25% 外銷亞洲如日、韓及外銷歐洲，故近期中美貿易戰本公司沒有因此產生不利影響，反而中高階品牌客戶們早已將訂單重心佈局越南，且有逐漸跨大之趨勢。