〈台股摔破萬點〉一張表秒懂暴跌創5大冷紀錄 股民平均慘賠20萬元

台股今 (11) 日收盤跌 660 點，創史上收盤最大跌點，收在 9806.11 點，下探 9800 點，今天的股災包括最大跌點等創了 5 大紀錄，外資大舉賣超 301.6 億元，創史上第十大賣超，也讓台股市值蒸發約 1.98 兆元，創歷史新高，也是繼去年 5 月重登萬點後市值首次跌破 30 兆元，平均每位股民今天資產就驟減近 20 萬元。

台股今天不但終止了史上最長萬點行情，還破了許多紀錄，終場指數大跌 660.72 點，創下史上收盤最大跌點，跌幅高達 6.31%，收 9806.11 點，創下近 18 個月新低。

若談到收盤跌逾 600 點的紀錄，過去總共有 2 次，分別是 2000 年 3 月 13 日，當天以大跌 617.65 點作收，跌幅高達 6.18%，第二次則是 1990 年 4 月 7 日下跌 612.45 點，但是，今天的暴跌一舉打破這兩個紀錄。

而今年今年 2 月 6 日盤中大跌 645.85 點，當時創下史上盤中最大跌點紀錄，也在今天盤中以重挫 668 點改寫紀錄，上市櫃公司股價跌停家數合計超過 500 家。

來看看今年這兩次台股盤中跌點創下歷史新高的原因，都是美國 10 年期公債殖利率飆升所害。

今年 2 月，美國 10 年期公債殖利率首度突破 3%，造成美股出現 1175 點的暴跌，台股因此在 2 月 6 日盤中大跌 645 點。這次美股 10 年期公債殖利率再創 7 年新高的 3.261%，再度引爆市場恐慌情緒，台股一口氣灌破 10000 點、9900 點兩個整數大關，9800 點盤中也一度失守，再創台股史上盤中最大跌點。

今天市值蒸發約 1.98 兆，創歷史新高，也是繼去年 5 月重登萬點後市值首次跌破 30 兆元，若以累計開戶人數 1017 萬 7432 人計算，平均每位股民今天資產就減少近 20 萬元。