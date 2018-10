搶攻車聯網商機 遠傳宣布加入國際5G汽車通訊技術聯盟

遠傳 (4904) 結合過去 2 年在 5G 實驗室累積的技術能量,及全台第一家完成 NB-IOT 全島覆蓋的業者,今年第三季起配合國家政策推動 5G 計畫,建設下一代新型無線網路,攜手工研院、愛立信、國內小型基地台供應商等合作夥伴共組「遠傳 5G 先鋒隊」以「車聯網」為主軸,致力成為全台最堅強的車聯網應用方案的提供者。遠傳今 (3) 日宣布,成功獲准加入 5G 汽車通訊技術聯盟 (5G Automotive Association,5GAA) 成為全台首家加入該聯盟的電信業者,全力邁向加速相關技術及商業模式發展,領航台灣車聯網產業起飛。成立於 2016 年的 5GAA,集結了世界級的車廠及資通訊領導品牌,旨在連結汽車與通訊產業,發展智慧交通運輸服務的終端解決方案;遠傳成為 5GAA 成員後,將大力提升與國外領導車廠及相關產業鏈廠商的第一手交流與先進測試,並共同推動 C-V2X(Cellular Vehicle to Everything)新一代技術標準於車聯網與自駕車的應用發展。



遠傳電信總經理李彬表示,遠傳自 2G、3G、4G 到 Pre-5G 時代,陸續推出包含車隊管理、4G 車聯網、NB-IoT 機車 / 單車聯網等眾多應用,持續耕耘智慧交通運輸領域,客戶涵蓋國內知名物流、計程車隊與電動機車等業者,累積豐富的產業經驗與實力。跨入 5G 之際,遠傳選定車聯網作為應用場域主軸,特別是 5G 帶來的智慧與即時傳輸,將是帶動自駕車發展的重要關鍵,更預期將顛覆汽車產業的技術與商業模式。遠傳 5G 國家先鋒隊,藉著 5G 實驗室累積的技術能量與全國最大 NBIoT 生態圈,展現遠傳在 5G 科技上的龐大潛力,未來串連遠傳積極投入的『大人物』(大數據、人工智慧、物聯網)創新應用,再加上 5GAA 國際級的汽車通訊產業鏈資源,遠傳要率領國內車聯網生態圈業者共同組隊、打世界盃。5GAA 汽車通訊技術聯盟主席 Christoph Voigt 表示,對於新夥伴 - 遠傳電信的加入感到非常開心,非常看重遠傳未來在定義 V2X 生態圈需求及 5G 網路更多的應用上有卓越的貢獻。



遠傳「先鋒隊」初期,將以「智慧停車」及工研院開發的「主動式安全警示系統」為基礎等開發車聯網應用,未來隨著 C-V2X (Cellular Vehicle to Everything) 標準的制定及終端產品成熟後,導入 5G 網路以低時延特性 URLLC (Ultra-reliable and Low Latency Communications),邁向更高階的車聯網應用服務。



目前歐美亞各大車廠皆已全力投入自駕車研發,驅動 V2X - 車對任何物體(Vehicle to Everything)通訊技術不斷創新,藉由支援車對車(V2V)、車對人(V2P)、車對基礎設施(V2I,如道路旁交通號誌)、車對網路(V2N)等無縫連接的車聯網、以提升交通安全性。5GAA 宗旨為推廣 C-V2X 技術及商業模式發展,以促進車聯網成功實現;加入 5GAA 將可強化遠傳與全球領導車廠、電信業者、網路設備商、終端設備商等業者於 C-V2X 的交流與測試合作,同時獲取技術及商業模式發展的第一手資訊,提升市場布局及策略規劃之前瞻性,遠傳 5G 先鋒隊以車聯網為主軸,將邀請國內汽車上下游產業鏈者共同投入 C-V2X 相關研發,加速車聯網產業及自駕車的推動,搶攻全球 5G 車聯網商機。