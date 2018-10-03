統一超美妝複合店「K•Seren」2號店插旗中山區 將持續拓點腳步

統一超 (2912) 今宣布旗下「K•Seren」2 號店正式進駐台北市中山區，該門市共 42 坪，貨架數 23 台，商品數量達 1,500 項，其中彩妝比重更佔 5 成。統一超表示，「K•Seren」1 號店成功帶動板站門市整體業績較去年同期成長近 1 成，以彩妝類的商品最受民眾青睞，此外，由於 1 號店地處板橋車站三鐵共構的商圈，除了通勤民眾外，觀光客也佔相當比例，因此便利用品類的業績更較去年同期成長 6 成。7-ELEVEN 於今年 5 月發表第一家 7-ELEVEN 與 K•Seren 的美妝複合店後，歷經 5 個月後再推出「K•Seren」2 號店。統一超表示，未來 7-ELEVEN 將會針對不同商圈思考營運模式，持續拓展 7-ELEVEN 與 K•Seren 的美妝複合店。



統一超指出，「K•Seren」2 號店將彩妝結構再擴大，更在門市的柱面陳列「彩妝配件壁掛區」，讓消費者遊逛時更方便搭配選購，並強化「保養品與旅行用品專區」，導入國外進口品牌的口腔及美容用品，期望能滿足更多民眾的日常所需。