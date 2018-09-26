遠傳創國內業界首例發行「物聯網生態圈手冊」 加速國際商機媒合

遠傳 (4904) 今(26)日宣布與台灣雲端物聯網產業協會共同發行「物聯網生態圈手冊」，系統性介紹 NB-IoT「物聯網生態圈」成員服務範疇，內容橫跨智慧城市、智慧家庭、智慧工廠、資產追蹤、環境監控、應用平台、聯網服務等數十種創新應用，創國內業界首例，不僅有助於產業鏈上下游串聯合作、加速優質廠商媒合機會，更帶動國內物聯網產業多元發展。遠傳自 2017 年底啟動全台第一個「NB-IoT 物聯網生態圈」，目前已超過 80 家知名企業加入，並高達 300 多家上下游軟硬體領域企業使用遠傳 NB-IoT 服務，遠傳更於今年五月率先完成全台 NB-IoT 網路覆蓋，引領國內物聯網產業發展。



遠傳看準低功耗廣域網路 (Low Power Wide Area Network,LPWAN) 擁有廣覆蓋、低功耗、低成本、大量聯接等優勢，在物聯網創新應用上深具發展潛力，與台灣雲端物聯網產業協會攜手成立瞄準業界需求的 LPWAN SIG(Special Interest Group)，遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵受邀擔任總召集人。曾詩淵表示，身為台灣物聯網發展領導企業，遠傳積極發揮關鍵影響力，以卓越技術為後盾、廣佈 NB-IoT 網路，期能串聯產官學研的力量，一同壯大台灣物聯網生態圈。



遠傳從需求端、供給端雙管齊下，需求端勾勒物聯網產業樣貌，透過各方資源整合，推動產品創新與開發；供給端協助政府打造優質的產業環境、建置示範場域，為產業注入創新動能。遠傳已陸續推出智慧路燈、智慧停車、智慧環境偵測、電動機車 / 單車監控管理、電池電量監控、資產追蹤與人身定位 / 穿戴裝置管理等物聯網應用服務，並持續積極擴大物聯網生態圈，推動產業結盟。