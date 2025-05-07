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〈遠傳法說〉電信屬內需產業 以美元採購比例也很低 匯率波動不影響營運

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-07 18:22

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遠傳總經理井琪。(鉅亨網資料照)

遠傳 (4904-TW) 今 (7) 日召開法說會，談到近期匯率波動，遠傳指出，由於電信屬於內需產業，主要收入為新台幣，以美元進行採購付款的比例相當低，因此對營運幾乎沒有影響。 

遠傳受惠遠亞合併綜效持續發酵、用戶穩定升級 5G，加上個人數位服務、企業智慧資通訊業務營收挹注，帶動第一季各項指標均超越財測目標，其中稅後純益達 32.42 億元，連續 4 個季度年增雙位數百分比。 


遠傳第一季營收 260.42 億元，季減 10.72%，年增 1.15%，連續 18 季呈現年增；EBITDA 94.76 億元，季增 1.01%，年增 6.62%，創單季歷史新高；稅後純益 32.42 億元，季減 11.32%，年增 10.95%，除連續 4 季年增雙位數，也寫下歷史同期新高，每股純益 0.9 元。 

遠傳指出，第一季 5G 月租型用戶滲透率突破 44%，加上合併亞太電信效益，帶動整體續約用戶月租費年增 12%，推升月租型用戶每月平均貢獻度 (ARPU) 年增達 2.5%。行動服務營收年增 2.1%，遠傳 friDay 影音營收年增 5%，手機保險代理業務營收年增 12%，遠傳守護網營收年增 38%。 

另外，遠傳企業資通訊服務營收動能同樣強勁，系統整合服務第一季年增 63%，資安服務年增 31%，雲端整合服務年增 8%，帶動整體資通訊與固網服務營收年增雙位數百分比。 

關稅部分，遠傳表示，電信業主要營運市場在國內，且大部分設備來自多元化的全球供應商，因此關稅對遠傳的直接影響有限。 

遠傳進一步提到關稅的間接影響，指出銷售智慧型手機為主要業務之一，但消費者購買手機仍取決於品牌忠誠度與需求，如 iPhone 擁有大批忠誠果粉，將持續密切觀察市場需求。另外，若關稅影響加劇，導致經濟放緩，也可能使部分企業對於數位轉型等預算使用更為謹慎。 

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