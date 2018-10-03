外資回頭買3億呈土洋對作 三大法人賣超20億 電金傳權值股重獲青睞

台股今 (3) 日跌 55.69 點，收在 10863.94 點，成交值新台幣 990.05 億元。外資在昨天大賣之後，今天又轉為買超 3.31 億元，投信、自營商都賣超，分別賣 11.3、12.2 億元，出現土洋對作，三大法人合計賣超 20.19 億元。從外資買超來看，會發現電金傳大型權值股都有重獲外資青睞，加上外資在期貨偏多操作，短線不看淡。

外資不但在現貨小買 3 億元，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2396 口，使留倉部位轉為淨多單 296 口，主要就是靠外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 5141 口至 26888 口。

外資買超前 10 名，分別為：中鋼 11549 張、兆豐金 8576 張、大同 5202 張、台積電 4649 張、華航 4572 張、遠東新 4410 張、台苯 4100 張、群創 3903 張、國泰金 3627 張、日月光投控 3496 張。

外資賣超前 10 名，分別為：元大台灣 50 反 1 遭賣 8050 張、旺宏 6842 張、彩晶 5346 張、大成鋼 4706 張、中壽 3901 張、頎邦 3803 張、華通 3620 張、華邦電 3308 張、上銀 3245 張、智邦 3231 張。

投信買超前 10 名，分別為：富邦金 1835 張、南電 1499 張、兆豐金 1224 張、南茂 918 張、國泰金 791 張、台肥 701 張、中信金 700 張、國建 650 張、中鋼 602 張、信邦 406 張。

投信賣超前 10 名，分別為：大成鋼 3592 張、金像電 1911 張、智邦 1885 張、聯電 1860 張、欣興 1424 張、華新 998 張、嘉澤 974 張、元太 952 張、上銀 858 張、矽創 853 張。

自營商買超前 10 名，分別為：元大滬深 300 正 2 獲買 9513 張、元大台灣 50 反 1 獲買 6427 張、華頓 S&P 黃豆 885 張、中工 880 張、彩晶 777 張、國泰中國 A50 正 2 獲買 771 張、TPK-KY 獲買 735 張、國泰中國 A50 獲買 585 張、富邦臺灣加權正 2 獲買 561 張、南茂 525 張。

自營商賣超前 10 名，分別為：富邦 VIX 遭賣 9192 張、元大高股息 7763 張、元大 S&P 原油反 1 遭賣 3114 張、旺宏 1787 張、晶電 1642 張、台積電 1496 張、華邦電 1384 張、中石化 1219 張、元大金 1073 張、台泥 990 張。

分析師表示，整體來說，外資昨天在大賣 122 億元後，今天隨即回頭小試身手，且買超前 10 名個股囊括電子、金融、傳產的大型權值股，台股今天雖然跌破月、季線，明天又將面臨年線保衛戰，但從外資期現貨操作來看，後市不看淡，預期就算年線就算再跌破，也是假跌破可望反彈有守。