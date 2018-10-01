遠傳智慧音箱 3個月內賣出逾萬台

根據 Adobe Analytics 統計，目前有約 32% 的美國家庭擁有智慧音箱產品，年底可望受惠購物季所帶來的成長動能，預計智慧音箱家庭普及率將進一步推升至 48%，遠傳 (4904-TW) 看準智慧音箱市場潛力，今年 6 月底推出智慧音箱產品，不到 3 個月賣出逾萬台。

遠傳針對國人對智慧音箱的看法進行調查，希望透過調查結果，做為產品與內容優化的依據，提供更貼近消費者需求的產品與服務；遠傳指出，從愛講智慧音箱用戶輪廓來看，42% 年齡分布在 35 歲至 45 歲間，52% 為男性，符合愛講智慧音箱族群設定。

遠傳說，調查顯示，有超過半數用戶的居住地區在六都 (61.4%)，依序為新北市、高雄市、台中市、台北市、桃園市、台南市，其中高雄市名列第二、台南市也擠進前六名。

根據愛講智慧音箱的用戶問卷調查顯示，已婚用戶比例有 52%，家中有 2 至 4 人使用音箱的比例為 70%，推估音箱用戶家庭型態為小家庭居多。購買原因中以聽音樂的比例最高 (66.9%)，其次依序為可動口不動手、追求科技流行、說國語就能通、提供台灣在地化資訊。

用戶經常使用的功能當然也以聽音樂居冠 (94.3%)，其次依序為查詢天氣、設定鬧鐘、提醒、聽新聞及有聲書。