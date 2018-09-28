騰訊估值模式正在動搖 馬斯克認為SEC指控不公平

市場快訊

標普結束四連跌，收漲 0.22%。蘋果漲 2.06%，亞馬遜漲近 2%，Facebook 漲 1.13%。特斯拉 CEO 馬斯克遭 SEC 起訴，特斯拉盤後跌 6%。趣頭條盤中一度破發，收漲 2.68%，蔚來汽車收跌 6%。

熱點新聞

· 特斯拉盤後大跌逾 13%，美證監會指控馬斯克證券欺詐

美國證監會 (SEC) 起訴特斯拉 CEO 馬斯克，指控其今年 8 月提出計劃讓特斯拉私有化系證券欺詐。SEC 稱馬斯克做出了「一系列虛假和有誤導性的表述」。他發推文自稱「幾乎確定」，如果他願意，就可能讓特斯拉私有化。而在發布相關推文前，馬斯克本人既沒有確認，也沒有討論任何可能的資金來源。

對此，馬斯克表示，對這一不公平的指控感到失望和難過。

· 妖股現形： 趣頭條盤中破發，蔚來汽車下跌 6%

周四開盤後中概股趣頭條持續走低，跌幅一度擴大至 7.4%，跌破 7 美元 / ADS 發行價，但尾盤拉升報收 7.28 美元，漲 2.68%。蔚來汽車則收跌 6.53%。

· 交通部點名滴滴涉嫌壟斷

9 月 27 日，交通部召開 9 月例行新聞發布會，交通部新聞發言人吳春耕表示，檢查組發現滴滴出行等網約車、順風車平台公司存在諸多問題和安全隱患，除了應急管理基礎薄弱、非法營運問題突出外，滴滴平台還涉嫌行業壟斷。

同日，滴滴出行發布公告表示：「堅決擁護整改要求，持續加強安全營運保障工作。」

· Facebook 廣告政策再遭質疑，用戶「影子資訊」也被共享

一項新的調查顯示，Facebook 允許部分廣告主訪問用戶的「影子聯繫資訊」。

所謂的「影子聯繫資訊」，是指用戶在 Facebook 進行安全驗證時留下的聯繫資訊。這意味著，用戶用於接受打折資訊、或用於私密在線購物的電子信箱等聯繫資訊，也會被用於提供精準廣告服務。

投研觀點

· 小摩首次給予蘋果「跑贏大市」評級

自 2017 年 10 月份將蘋果納入研究範圍後，摩根大通首次覆蓋蘋果評級，給予「跑贏大市」，目標價為 272 美元，比當前股價調高近 20%。

小摩認為，蘋果正在從一家硬體公司轉變為一家服務公司，這一轉型速度比投資者預期的更快，推動了該公司財務和估值的上升。

· 3 兆市值攻防線背後，騰訊王國估值模式正在動搖

投資時報認為騰訊遊戲業務被監管政策重重包圍，業績增速下滑趨勢仍將持續。同時，護城河最寬的社交板塊也出現紅利見頂態勢。而一度希望通過對外投資收益「再造一個騰訊」的計劃，因今年以來股價普跌受到重創。

事實上，除觸及遊戲行業天花板和監管紅線外，業績增速下滑、大股東南非 MIH(MIH TC Holdings Limited) 公司減持、戰略方向始終跟隨缺乏新意、投行屬性愈發嚴重、技術和產品上創新乏力山寨成風、核心社交板塊規模見頂，以及與「頭條系」、「阿里系」和社交細分領域後起之秀們的競爭中屢受挫折。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：