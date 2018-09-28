特斯拉盤前大跌13% 小摩：蘋果明年還能再漲20%

• 滴滴又曝壞消息！順風車司機因猥褻 14 歲男孩近日被批捕

近日，滴滴又被媒體曝出一起乘客搭乘順風車遇人身安全事件，事發於今年 6 月，目前犯罪嫌疑人已被批捕。此前，滴滴出行曾在三個月的時間裡被曝出兩起命案，無限期下線順風車。 安全問題帶來的惡果已成滴滴揮之不去的痛。

• 科大訊飛再度澄清：公司不存在造假情況

周五，科大訊飛再度澄清：目前，安徽天禾律師事務所和國元證券股份有限公司已完成對事件過程的核查取證，包括與會議舉辦方進行了正式訪談並且留存了證據，出具了科大訊飛不存在造假行為的核查意見。相關核查報告已正式提交給主管部門。

• 特斯拉盤前下跌 13% 勢創 5 年來最大單日跌幅

9 月 28 日周五，特斯拉盤前跌幅擴大至 13%，勢創 2013 年 11 月以來最大單日跌幅。

消息面上，美國證券交易委員會（SEC）向紐約南區聯邦地區法院提交起訴書，指控特斯拉 CEO 馬斯克涉嫌欺詐。SEC 稱，在此前的特斯拉私有化事件中，馬斯克發布了「錯誤的和具有誤導性的」聲明，並未就重大的公司事件向監管機構發出通知。SEC 尋求法院判決馬斯克違反美國證券法規，進而禁止馬斯克擔任上市公司高管或董事。

隨後，花旗將特斯拉評級下調至賣出，目標價從 356 美元降至 225 美元。

投研觀點

• 摩根大通：蘋果加速向服務轉變，股價明年還能再漲 20%

周四，摩根大通給予蘋果公司股票「增持」評級，預計到明年底股價再漲 20% 至目標價位 272 美元，蘋果股價聞訊立馬上漲。分析師認為，蘋果正加速向服務轉變，到明年底服務業務銷售額將再上升 7%。

• 新股「屠宰場」：赴港上市企業為何頻頻破發？

8 月以來，港股共有 22 隻新股上市，17 隻上市首日便破發，首日破發率高達 77.2%。投行人士認為，背後的主因是新股定價偏高。機構偏理性的策略，也使得港股市場對被粉飾過的商業故事「抵抗力」更強。

• 最壞情況下馬斯克會面臨什麼？不僅 CEO 保不住 還可能蹲監獄

馬斯克拒絕和美國證監會和解，決定打官司。盯上他的不止美國證監會，還有司法部。如果民事和刑事指控成立，馬斯克不但要被踢出特斯拉，還要蹲大牢，那麼特斯拉將失去美股第一市值汽車股的寶座。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：