美股盤中─英特爾帶動科技股走高 大盤溫和上漲

美國股市週五中場小幅上揚，清除了早場的跌幅。英特爾股價強勢上漲，推升了科技股，亦拉抬了大盤。

台北時間 00:08

道瓊工業平均指數上漲 43.51 點或 0.16% 至 26483.44。

Nasdaq 指數上漲 10.90 點或 0.14% 至 8052.87。

S&P 500 指數上漲 2.86 點或 0.10% 至 2916.86。

英特爾股價上漲近 3%。該公司代理執行長 Bob Swan 說，該公司將能達成全年營收展望。英特爾股價上漲，亦拉抬了 S&P 500 的科技股。

由於貿易緊張持續，今日稍早，主要指數走低。

9 月 30 日截止期限即將來到，但美國與加拿大仍未能就貿易問題，達成協議。美加兩國試圖達成協議，加拿大才能加入美國與墨西哥達成的協議，取代舊版的北美自由貿易協定 (NAFTA)。該舊版協定遭到川普總統的嚴重抨擊。

2018 年大多時間，貿易一直是美國股市的壓力。投資人試圖評估保護主義政策對全球經濟與企業獲利的衝擊。

由於歐洲股市下跌，美國股市亦受到壓力。義大利政府設定預算赤字目標較前任政府的計畫高出二倍，使得歐洲股市下跌。

分析師說，赤字目標雖然不是最糟的情況，仍較預期為差。該赤字目標讓義大利違反了歐盟要求。

美國今日公布 8 月消費者支出上升 0.3%，8 月個人消費支出物價指數 (PCE)-- 聯準會(Fed) 偏好的通貨膨脹指標 -- 年率上升 2%。

分析師說，通貨膨脹年率符合 Fed 的目標，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 因而可持續進行利率正常化。由於經濟強勁，消費者物價並無上升壓力，有利股市多頭走勢。