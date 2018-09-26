三大法人買超21.4億 外資連買台積電、鴻海

台股今 (26) 日仍是由風電概念股擔綱多頭指標，蘋概三王以鴻海 (2317-TW)、大立光 (3008-TW) 表現較強，大盤指數小跌 4.66 點，萬一關前再止步，統計三大法人合計買超 21.4 億元，外資及陸資 (不含自營商) 買超 7.26 億元，買超居前的個股以金融股、傳產權值股為主，其中，台積電 (2330-TW) 已連 8 買，但買超張數在縮減中，鴻海則連續 2 天買超。

台股今日以 10974.08 點開低，小跌 4.77 點，由於國際油價上漲，推升油電燃氣股走強，風電股包括上緯投控、新光鋼、世紀鋼、中鋼構、台船等股持續上漲，支撐多頭人氣，鴻海、大立光終場收紅，台積電則是以平盤 263.5 元作收。

台股今日盤中雖一度站上 11000 點，衝達 11007.35 點，但在買盤仍然觀望下，無力續攻，被動元件及矽晶圓股再度回檔整理，鋼鐵股漲跌互見，生技股及部分遊戲股表現較強，終場以 10974.19 點作收，下跌 4.66 點，成交 1066.78 億元。

統計三大法人買超 21.4 億元，其中外資及陸資 (不含自營商) 買超 7.26 億元，外資自營商買超 0.43 億元；投信賣超 1.05 億元；自營商 (自行買賣) 賣超 0.66 億元，自營商 (避險) 買超 15.85 億元。

統計外資買超前十大個股中，金融股占了 3 檔，另外中鋼、遠東新、鴻海也是買超領先個股，鴻海在外資終止連 5 賣之後，昨日轉為買超，今日仍持續買超，台積電今日外資小買超 716 張，已是連續 8 天買超，大立光則是獲外資買超 31 張。

外資買超前十大個股依序是開發金 (買超 21381 張)、兆豐金 (買超 10563 張)、華邦電 (買超 7925 張)、台苯 (買超 6836 張)、中鋼 (買超 6065 張)、亞泥 (買超 5493 張)、遠東新 (買超 4254 張)、鴻海 (買超 3723 張)、東聯 (買超 3649 張)、國泰金 (買超 3391 張)。

外資賣超前十大個股依序為和碩 (賣超 8427 張)、南亞科 (賣超 5777 張)、旺宏 (賣超 3304 張)、欣興 (賣超 2877 張)、智邦 (賣超 2641 張)、華航 (賣超 2573 張)、嘉聯益 (賣超 2387 張)、南電 (賣超 2324 張)、強茂 (賣超 2205 張)、元大金 (賣超 2136 張)。

法人認為，台股大盤今日量縮整理，預期台股將呈現高檔震盪走勢，但是指數空間不大，在類股輪漲下，留意個股題材表現，另外，在 9 月底前最後 2 個交易日，投信季底作帳行情也值得觀察。