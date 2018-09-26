供過於求+旺季不旺 Q4記憶體合約價跌幅恐擴大至5%

據研調機構 TrendForce 旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 最新調查指出，由於位元產出持續增加，加上旺季需求並未明顯增溫，第 4 季記憶體價格走弱態勢更為明顯，DRAM 第 4 季平均合約價跌幅將由原先預估的季跌 1 至 3%，擴大至約 5%。

DRAMeXchange 資深協理吳雅婷指出，DRAM 價格在過去 9 個季度大幅上揚，但今年第 3 季起，價格已開始走弱，其中，PC DRAM 與伺服器記憶體價格漲幅縮小至 1 至 2%，行動式記憶體價格在旺季僅持平開出，繪圖用記憶體更率先出現跌價。

從現貨市場狀況來看，吳雅婷表示，現貨價格從年初一路下滑，並在今年 6 月底開始，正式低於合約價，目前的現貨價格已低於合約價格約 1 成左右，顯示後續合約價仍將繼續下跌。

伺服器記憶體市場部分，吳雅婷指出，受惠平台轉換與資料中心建案挹注，伺服器需求比往年熱絡，但上半年因 DRAM 供給仍吃緊，使終端紛紛以超額訂單的方式，維持穩定貨源，第 4 季隨著原廠持續提升伺服器產品產出比重，供給達成率已轉趨飽和。

展望第 4 季，伺服器記憶體除第 4 季需求出現雜音外，由於通路價格持續開低，韓系原廠已率先降低第 4 季價格標的，預估季跌幅將達 5% 左右，高於原先預期的 2%。

PC DRAM 也同樣呈現供過於求，加上 Intel 新平台供貨不足，影響筆電出貨狀況，使 PC DRAM 第 4 季價格跌幅也上看 5%。利基型記憶體受到中美貿易戰的不確定性因素影響，需求已出現下修，價格也從 9 月開始下跌，第 4 季的跌幅更可能超過 PC DRAM 與伺服器記憶體，DDR3 季跌幅預估約 3%，DDR4 則可能達到 5%。

至於占整體供貨比重最大的行動式記憶體部分，價格同樣呈現走跌。吳雅婷指出，第 4 季雖然在新款 iPhone 出貨拉升下，需求逐漸增溫，但新機種定價高於市場預期，銷售預估轉為保守，難以反轉 DRAM 供過於求的態勢。

DRAMeXchange 預估，分離式 (discrete) 行動式記憶體第 4 季價格跌幅約在 3%，eMCP 解決方案則因 NAND Flash 價格下滑更為快速，整體跌幅可能擴大至 8%。