紡綜所織物切入工業、電子應用 技轉廠商拓跨領域商機

紡綜所舉辦的『2018 年紡織科技國際論壇暨研發成果展』(TIFE 2018) 於今 (26) 日登場，紡綜所指出，未來紡織業將朝循環經濟、機能性紡織品及智慧型紡織品三大主軸發展，紡綜所也於會中展出多項應用於工業、醫療、電子等機能性織物，未來也將陸續技轉給國內業者，提升跨產業的競爭力。

紡綜所指出, 紡織科技國際論壇，已成為國內紡織業者與國際交流的平台，希望能藉此平台加速台灣研發與產品開發，進而拓展台灣紡織版圖與國際接軌，創造新商機。

紡綜所也於會展上產出多項機能性織物，除了不斷創新的感溫、感濕等機能衣外，還有可應用於工業及救災等場合的 3D 立體高間距織物，以及原液染色及酯系永續等環保紡織品等。

此外，紡綜所也將電子設備結合織物，像是與無線通結合的「體感互動服飾」，未來將能藉由人體動作操作機械手臂；還有配合 AI 以及 VR 技術的「牙醫穿戴式教具輔助系統」，將可用於教學環境，未來都可望技轉給下游業者，展開跨界合作。

而為期二天的 TIFE 2018 大會主題訂為「智慧機能與創新領航」，並邀請美國、加拿大、瑞典、荷蘭、澳洲及葡萄牙等 6 國國外專家，針對機能性紡織品、循環經濟及智慧型紡織品等三大主題，舉辦 9 場次研討會及 3 場次論壇，能讓國內紡織業者掌握全球紡織發展趨勢。