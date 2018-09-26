一文看懂：中國房產限令再一發 哪些產業掃到颱風尾？

中國房地產限令再一發，今 (26) 日最新傳出北京政府在官網貼出新規，規定北京全市範圍內禁建低容積率的住宅，市中心分區域地禁止新建住宅、辦公大樓和酒店項目，房地產開發限令再升級加碼。除了房地產不振 ，連帶也讓相關產業如家用空調、汽車與家居等也出現下滑情況。

在住宅開發限制方面，北京官方最新規定要求東、西城區禁止新建房地產開發經營中的住宅類項目，但棚戶區改造、危房及老舊小區改造、文物保護區改造除外，對此專家認為住宅最新規定並無太多新意。

反觀商業地產開發方面，北京官方是首度對商業地產項目開發進行限制，可看做是一線城市的風向標，也是為了緩解辦公大樓空置率上揚的壓力。其中要求朝陽區、海澱區、豐台區、石景山區、東、西、北五環路和南四環路以內，禁止新建酒店、辦公大樓等大型公建項目，一來疏解核心區的人流，另一方面也將減小商業地產新增庫存的壓力。

儘管最新限令再推出，不過中國房地產市場早就冷風颼颼，今年第一個壞消息的就是國開行收緊棚改傳聞，最近又傳出中國官方有意取消預售制度，代表房地產的資金來源將大受影響，也讓週一和週二港股和 A 股的房地產類股聞訊大跌。

在今年棚改收緊傳聞出爐後，中國房市原本最熱的三四線城市也慢慢趨冷，國家統計局公佈的資料顯示，7、8 月的房地產銷售成長速度開始停滯上漲略有回落，商品房和住宅待售面積累計從年初開始持續回升，顯示棚改貨幣化政策變化對房地產市場的邊際影響開始陸續出現。

中國房貸數據累計年增率成長速度從 2017 年年初以來持續向下，到 2017 年第 3 季開始進入負成長狀態，儘管今年初開始跌幅慢慢趨緩，但到 8 月份仍有 -1% 的負成長。

而除了銷售和貸款數字外，從家用空調的銷售數也可看出端倪，尤其內銷數據從 7 月開始出現負成長。此外，房地產消費的擠出效應增加，這對汽車市場也造成壓力，乘聯會資料顯示，今年 6 月中國全國狹義乘用車銷量出現多年來首度負成長，6-8 月的成長速度分別為 - 3.1%、-5.9% 和 - 7.4%。

眼看家用空調和汽車銷量同步趨緩下跌，接下來最可能受衝擊的產業，莫過於鋼鐵板材。目前熱軋板和冷軋板價格近期稍微走跌，與長材呈現相反走勢。

尤其目前中國前十大的龍頭房地產業已經開始進行戰略調漲，放鬆過去大舉擴張的步伐，若接下來房地產投資開發也開始表現疲弱，官方也沒有限購限貸或融資政策鬆綁跡象，預計螺紋鋼的價格是否能像現在一樣，在限產與基礎建設兩大利多下持續穩定，就有待觀察。

市場也點名，接下來會受連累的還有家居產業，今年 1-8 月家居產業內銷持續面臨壓力，也讓相關類股今年全面走弱，中信證券更測算，房地產的新增需求占家居業需求的 55%，接下來家居業是否真能觸底反彈，或還是會持續向下，關鍵就看房地產銷售。