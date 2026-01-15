鉅亨網新聞中心 2026-01-15 13:50

為進一步支持居民改善住房條件，中國財政部、稅務總局及住房城鄉建設部於 1 月 14 日發布最新公告，明確將延續實施支持居民換購住房的個人所得稅（個稅）優惠政策。

中國發布房地產利多 居民換購住房個稅退稅優惠延續至2027年底

根據公告內容，自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期間，納稅人出售自有住房並在售後 1 年內於同一城市重新購買住房，可申請退還出售現住房時已繳納的個稅。具體退稅比例視新購住房金額而定：若新購住房金額大於或等於現住房轉讓金額，將全部退還已繳個稅；若新購住房金額小於現住房轉讓金額，則按新購金額占原轉讓金額的比例部分退稅。

享受此項優惠須滿足兩大核心條件：第一，出售與新購的住房必須在同一城市範圍內；第二，出售住房的納稅人必須是新購住房的產權人或產權人之一。

專家指出，該政策自 2022 年落地後已是第二次延期，反映出政策對市場持續的紓困力度。廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，此舉旨在降低交易成本，打通二手房與新房之間的「賣一買一」循環。以賣出一套 300 萬元住房、個稅 1% 計算，購房者可直接省下 3 萬元的換房成本。