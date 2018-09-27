A股入富成功 自2019年6月起納入次級新興市場

全球第二大指數公司富時羅素今 (27) 日上午宣佈，將中國 A 股納入其全球股票指數體系，分類為次級新興市場，從明 (2019) 年 6 月起將 A 股納入指數。

富時羅素在美股收盤後，公佈將 A 股納入指數體系，分類富時把中國 A 股定為次級新興市場地位，將自 2019 年 6 月起正式把 A 股納入指數，在第一階段，A 股占富時羅素新興市場比重將為 5.57%，至於中國政府債券將被加入觀察名單。分析指出，第一階段預計可為 A 股帶來 100 億美元左右的淨被動資金流入。

這也是繼 MSCI 四個月前將 A 股納入全球指數後，第二家全球指數編製公司將 A 股納入。據了解，今天下午富時羅素會在上海證券交易所的交易大廳舉行記者會，屆時富時羅素執行長 Mark Makepeace、證監會高層以及部分機構客戶代表也會出席。

近來國際指數紛紛將 A 股納入全球股票體系，一來是看中 A 股市值，目前位居全球第三大寶座，二來也反映 A 股先前經歷大跌後，在估值上具備較大吸引力，對長線佈局的國際投資人來說具有較大吸引力。

浙商證券首席策略分析師曹海軍表示，A 股入富給市場帶來的變化並非立竿見影，雖然無法立刻改變目前以散戶主導為主的市場，但可在潛移默化之中改善著 A 股生態，提高長線資金比重，強化機構投資力量。過去兩年來，A 股的散戶比例持續下降，境內的專業機構投資人持股比例小幅增加，至於外資持股比例明顯大增。

中泰證券銀行業首席戴志鋒預計，A 股入富初期帶來增量資金在 120-150 億美元，被動資金 12-15 億美元。專家表示，根據目前富時羅素國際指數約 1.5 兆美元的規模，長久下來可望為 A 股帶來 5000 億美元的增量資金。

對此外資早就提前做好準備，分析人士表示，預期具體方案會和當初納入 MSCI 相似，看好非銀金融、銀行與食品飲料等行業龍頭股會受益。

目前市場上追蹤指數的被動基金越來越多，也讓 MSCI 明晟、羅素富時等國際指數編制公司的市場影響力越來越大。保守估計，目前有上兆美元的基金以上述兩家公司所編制的指數為基準來交易，這兩家公司也是市場影響力最大的指數編制公司。