傳中國有意結束房屋預售制度 房地產類股今嚇綠

中國打房再出招，上週五傳出住建部向廣東、湖北、四川、江蘇、河南、遼寧等省發函，暗示取消預售屋制度，廣東省住建廳更指出，現售是趨勢。消息傳出後，今 (25) 日 A 股房地產類股重挫。

《金融界》報導，週五 A 股收盤後，坊間傳出一份文件《關於請提供商品房預售許可有關意見的緊急通知》，建議降低預售制帶來的高槓桿效應，逐步取消商品房預售制度，全面實施現售。

尤其廣東省住房城鄉建設廳已擬定「關於商品房預售許可事項調整的材料 」，建議降低預售制度帶來的高槓桿效應，逐步取消商品房預售制度，預計在今 (25) 日上報住房城鄉建設部。對此廣東省房協相關人士表示：這份文件只是徵詢意見稿，並非真的實施。

不過消息傳出後，已經讓房地產類股跌成一片，昨 (24) 日有開盤的港股地產類股率先領跌，光是一天總市值就跌掉超過 636 億港元。緊接著今天開盤的 A 股房地產類股再接棒，招商蛇口領跌，跌幅最深一度逼近 7%，新城控股、深振業 A 跌幅逾 5%。

A 股房地產類股今日大跌 (圖自新浪財經)

事實上，在中國房屋預售制度已經施行有 25 年之久，不僅有利房地產企業資金周轉，房地產商拿到地蓋了幾層樓以後，就可以申請辦理預售證，以預售屋方式賣屋拿回現金，再用這些錢再去買更多的地，建更多的房，雖然強化房屋供給，卻也連帶產生工程爛尾、違法違規銷售、房屋面積難以釐清等問題。

《時代周報》報導，中國綜合開發研究院旅遊與地產研究中心主任宋丁表示，現售方式會對房地產企業的實力造成極大考驗，預計將會淘汰一半以上的房企，最後活下來的會是一些大的、實力雄厚的企業。對於現售可能帶來的供應緊張，宋丁認為，供應緊張在政策推進階段肯定會存在，但「未來市場會逐漸適應，最終形成非預售的格局」。

專家解讀，目前看來相關政策要立刻實施機會不大，一來房地產融資週期會大幅拉長，一旦市場變動更容易讓資金斷鍊；二來也可能會出現階段性供應「休克」，相關矛盾會集中爆發，影響社會穩定。